Successo della settimana pugilistica organizzata a Loreto

LORETO – Grosso successo della settimana pugilistica organizzata, come al meglio non si poteva, dalla Boxe Academy che con il suo presidente Alessandro Diodovich ed il tecnico Alesandro Cossu si sono adoperati al massimo per offrire uno spettacolo di altissimo livello ad un pubblico che è accorso numeroso.

In contemporanea si sono svolti i campionati italiani youth, categoria di pugili entro i 18 anni, e le selezioni regionali per gli Elite. Manifestazione, la prima, che ha portato per tutta la settimana , dal 18 al 24 novembre, circa 500 persone provenienti da tutta la penisola fra atleti dirigenti nazionali e delle varie regioni italiane e fan al seguito.

Il campionato nazionale youth ha dato modo di visionare le nuove leve, quelle che daranno il cambio ad una nazionale che al momento appare piuttosto ingessata soprattutto alla luce dell’insuccesso della ultima olimpiade. L’impressione generale è stata ottima. Purtroppo per le Marche abbiamo chiuso con solo un bronzo anche se, ad onore del vero, un paio di verdetti non ci sono sembrati aderenti alla realtà. Tutti i nostri portacolori hanno dimostrato di sapere tenere il ring ma era troppa la sproporzione di esperienza con gli avversari cui hanno reso la vittoria sempre difficile e non scontata. Un bronzo dicevamo, nei 92 kg, conquistato da Agostino Marietti della Phoenix Boxe di Fano allenato dai tecnici De Logu e Calcagnini-

Per quanto riguarda le selezioni regionali elite, hanno guadagnato il pass per i nazionali, che si svolgeranno a Milano i giorni 3/8 dicembre, i seguenti atleti: nei 54 kg Bastarelli Riccardo della Nike di Fermo che batte il fidardense Andrea Rosicarello grazie ad una maggiore esperienza che gli ha consentito di toccare con maggiore precisione e potenza.

Nei 57 kg Battistoni Tommaso della B.C.Castelfidardo ha battuto in finale lo jesino Diego Pellonara che è stato penalizzato da un richiamo ufficiale. Nei 60 kg Casagrande Francesco della Boxe Academy è prevalso sull’ascolano Alessandro Fiorentini in un incontro abbastanza equilibrato vinto per una maggiore precisione nei colpi. Nei 63,5 kg Abazi Ernis della Boxe Academy.

Nei 67 kg Gironelli Elia della Boxe Academy che nel match più bello della serata ha battuto Giacomo Woch della Pugilistica Fabrianese; il match è stato caratterizzato da scambi continui in cui Gironelli ha evidenziato una maggiore precisione nei colpi tanto che Woch è dovuto ricorrere a continue tenute che gli hanno procurato anche un richiamo ufficiale.

Nei 71 kg Cheriti Achraf della Boxing Canappa ha disputato un match in sostanziale equilibrio contro l’ascolano Nicolà Rago; il combattimento è stato caratterizzato da scambi continui.

Nei 75 kg Galli Nicolò della Pugilistica Senigallia ha avuto la meglio su Leonardo Ciccalè della Academy di Loreto grazie ad una ferita che alla seconda ripresa ha costretto il medico ha decretare la fine di un match che si preannunciava molto interessante ed equilibrato.; negli 80 kg Gabbanelli Anacleto della B.C.Castelfidardo; negli 86 kg Fall El Ousmane della Upa e nei 92 kg Cacchiarelli Davide della B.C.Castelfidado. Fra le società hanno fatto la parte del leone la Boxe Academy di Loreto che ha organizzato l’evento e la B.C.Castelfidardo che hanno portato entrambe al titolo regionale tre atleti.

Una settimana che Loreto ha dedicato interamente al pugilato e che ha avuto anche un grosso riscontro di carattere turistico con tante persone che hanno avuto modo di riscontrare le bellezze del nostro paesaggio, la imponenza della Cattedrale e le location di primo livello apprezzate anche dai vertici della Federazione Pugilistica Italiana.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it