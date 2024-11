Il sindaco Biancani alla presentazione del Rapporto 2024 sulla povertà della Caritas di Pesaro

“Un fenomeno in aumento anche nel nostro territorio. Al lavoro, insieme a realtà preziose per capire le reali necessità e co-progettare interventi concreti”

PESARO – Il sindaco Andrea Biancani ha partecipato a “C’è tempo per”, presentazione del Rapporto 2024 sulla povertà della Caritas diocesana di Pesaro che ha scelto il tema del “tempo” come filo conduttore per l’analisi dei dati dell’anno 2023.

«Ho voluto partecipare a questo momento molto importante – ha detto il sindaco -, per ricordare quanto l’Amministrazione sia vicina alla Caritas e alle centinaia di volontarie e volontari che dedicano il proprio tempo e impegno per l’altro. Il loro è un lavoro prezioso che, va sottolineato, viene fatto guardando al massimo beneficio per il prossimo: cercare di ricreare le condizioni necessarie per far rialzare da solo, far riprendere in mano la propria vita, a chi oggi è più fragile e meno fortunato».

Biancani sottolinea che «le povertà sono aumentate a livello nazionale ma anche locale. Come Amministrazione stiamo lavorando a massimo per valutare e realizzare tutti gli interventi che possiamo mettere in campo, co-progettandoli insieme alle tante realtà del territorio. Realtà che spesso sono le prime sentinelle, il primo contatto con chi è in difficoltà e che quindi, anche per questo, sono più facilmente in grado di capire le reali necessità dei cittadini. Come fa Caritas, da sempre un punto di riferimento discreto, sicuro e concreto, per la comunità».

