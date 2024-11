Domenica a Monte Porzio il Campionato regionale marchigiano di Kickboxing

MONTE PORZIO – Domenica 24 novembre si svolgerà a Monte Porzio il Campionato regionale marchigiano di Kickboxing, massima gara regionale che per gli atleti delle varie specialità (Light Contact, Kick Light, Point Fighting) rappresenta il primo passaggio per la qualificazione al campionato italiano della FederKombat. La Federkombat è l’organismo ufficiale degli sport di combattimento in Italia; è la cinquantesima federazione sportiva nazionale riconosciuta dal CONI, e come tale rappresenta, gestisce, organizza e promuove le discipline e specialità Kickboxing, Muaythai, Savate, Shoot Boxe, MMA e Sambo.

Nelle Marche è rappresentata dal presidente del comitato regionale Antonio Cipriani, che organizza la gara di domenica, presso il centro sportivo comunale “Olimpia”, sito in via Risorgimento, con il seguente programma: ore 11.00 – 12.00 operazioni di peso e registrazione degli atleti ore 12.00 – 12.30 sorteggio degli incontri e preparazione dei tabelloni di gara ore 12.30 – 13.30 pausa pranzo ore 14.00 – 14.30 briefing arbitri e coach ore 14.30 – 18.30 eliminatorie, semifinali, finali su due campi di gara – al termine delle pool, le premiazioni Contestualmente alla gara si terrà anche l’assemblea elettiva per il rinnovo del comitato regionale per il quadriennio olimpico 2025-2028, che vedrà ricandidato in qualità di presidente l’uscente Cipriani, a sua volta supportato da 4 consiglieri in rappresentanza delle società sportive, un consigliere in rappresentanza degli atleti ed un consigliere in rappresentanza dei tecnici.

Una giornata intensa per il mondo della Kickboxing marchigiana che per la prima volta vede proprio, nella gara di Monte Porzio, il superamento dei 100 atleti partecipanti e la sperimentazione del sistema di punteggio elettronico degli incontri; due risultati importanti per un movimento sportivo in continua crescita ed evoluzione. Da notare, inoltre, che è in corso pure il primo corso per il conseguimento delle qualifiche di Tecnico 1. livello e di Coach, organizzato in piena autonomia didattica dal comitato regionale e con il prezioso supporto scientifico-formativo della Scuola Regionale dello Sport di Ancona, che per i prossimi quattro mesi vedrà impegnati nell’ottenere le rispettive abilitazioni, ben 37 tecnici di Kickboxing.

