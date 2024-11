Serfilippi sulla sicurezza: “Stiamo mantenendo la promessa per una Fano più protetta”

FANO – “Da quando sono stato eletto, la sicurezza è stata una delle mie priorità”. Lo afferma il sindaco di Fano, Luca Serfilippi, dal palco della Sala Verdi del Teatro della Fortuna, durante il 161° anniversario della Polizia Locale. C’è la comandante Anna Rita Montagna al fianco del sindaco mentre quest’ultimo ripercorre i risultati raggiunti e le azioni svolte, a dimostrazione del lavoro che si sta portando avanti per rendere Fano una città più sicura e vivibile.

“Appena insediati, abbiamo affrontato la questione del Vittoria Colonna – spiega Serfilippi – Questo complesso, vicino al centro storico, era diventato un ritrovo per attività illecite, minacciando la sicurezza cittadina. Grazie alla collaborazione con Prefettura, Polizia e Carabinieri, è stato installato da Invimit un sistema di videosorveglianza che ha ripristinato l’ordine: “Abbiamo trasformato un problema in un’opportunità, e presto lì nascerà un parcheggio a servizio del centro”.

Potenziamento dei controlli della Polizia Locale – “Tra giugno e ottobre 2024, le pattuglie serali sono passate da 147 a 181, con 9.800 interventi e 19.000 chiamate gestite – spiega il sindaco – I controlli intensificati hanno portato a 726 posti di blocco e al sequestro di 131 veicoli. “Abbiamo controllato 4.570 veicoli e 4.920 persone”. Anche le sanzioni riflettono l’impegno per il rispetto delle regole e il decoro urbano: 1.037 multe per accessi non autorizzati alla ZTL, 121 per mancanza di assicurazione e 60 controlli in 45 giorni grazie all’ordinanza contro il vetro.

“Abbiamo individuato il responsabile dello scippo al Pincio – aggiunge Serfilippi, riferendosi a un caso risolto grazie alla videosorveglianza e alla collaborazione con il Commissariato- Si tratta di una persona con problemi di salute mentale e non di una reale minaccia per la sicurezza urbana”.

Sul fronte della sicurezza urbana, la Polizia Locale è intervenuta in 24 casi di ubriachezza molesta, emettendo 11 Daspo urbani, un incremento rispetto ai due dell’anno scorso. Cinque le denunce per possesso di documenti falsi, con due arresti. Anche l’incidentalità stradale è stata monitorata: gli incidenti nel 2024 sono stati 344 rispetto ai 276 del 2023, un dato legato alla maggiore presenza di pattuglie, che ha permesso una rilevazione più accurata degli eventi. I sinistri con pedoni coinvolti sono stati 24, mentre quelli con ciclisti 66.

Per quanto riguarda la guida sotto l’effetto di alcol, sono stati eseguiti 272 controlli, rispetto ai 237 dell’anno precedente.

Guardando al futuro: “Vogliamo istituire punti di riferimento in ogni quartiere, con agenti di prossimità per rafforzare fiducia e dialogo – condivide Serfilippi -. Abbiamo stanziato 350 mila euro per nuove telecamere ZTL, che garantiranno un centro storico più vivibile e sicuro, e presto forniremo ai nostri agenti strumenti come i distanziometri, per migliorare la sicurezza e il rispetto delle normative”.

“Fano può guardare al futuro con serenità e fiducia -conclude Serfilippi – Ringrazio la comandante Montagna e tutti gli agenti della Polizia Locale per la dedizione e la prontezza: lavoriamo per garantire una città sicura, protetta e a misura di tutti”.

