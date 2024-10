Pesaro 2024 presenta il docufilm “Nascita di una Capitale”

Biancani e Vimini: “Un altro tassello prezioso, quanto originale, per il racconto del territorio e per proiettarlo a livello nazionale, nel tempo”

PESARO – È un “viaggio d’amore” quello che porterà i telespettatori di tutta Italia a scoprire bellezze, curiosità, storia, passato e futuro di Pesaro 2024. L’appuntamento è su Rai3 che, venerdì 11 ottobre, alle ore 16, trasmetterà il docufilm “Nascita di una Capitale”, prodotto da Great Emotions Entertaiment in collaborazione con Rai Documentari.

«Un altro tassello – sottolinea il sindaco Andrea Biancani all’anteprima che si è svolta questa mattina nel salone nobile “Antonia Pallerini” di Palazzo Gradari – che va ad aggiungersi nel racconto della nostra Capitale italiana della cultura. Stiamo vivendo un anno eccezionale che ci ha già consentito di proiettarci a livello nazionale e internazionale. Questo progetto – realizzato dal e nel territorio – darà l’opportunità a tantissime persone che ancora non conoscono le Marche e la nostra provincia in particolare di capire quanto è straordinario e quanto è pronto ad accogliere tutti coloro che lo raggiungeranno. Lo farà con un prodotto originale, nuovo, diverso dal solito che invito a guardare nell’appuntamento nazionale di venerdì sui canali Rai».

«Grazie in particolare a Ermes Bonini, produttore, e a Fabio Galli, regista e attore, per il loro lavoro per la tenacia nel portarlo avanti – ha aggiunto Daniele Vimini, vicesindaco assessore alla Cultura e al Turismo -. “Nascita di una Capitale” sarà utile a promuovere la sensibilità territoriale del raccontarsi. Lo farà con una scrittura molto moderna e affascinante, arricchita anche dall’attualità delle riprese, da musiche originali e da una fotografia accurata. E da una narrazione che ripercorre la storia di Pesaro e Urbino, e la sua vocazione di crocevia di artisti, intellettuali, famiglie nobili, grandi personaggi storici e non solo. È un contributo prezioso per l’anno da Capitale che ci aiuterà a consolidare l’effetto e la visibilità di Pesaro 2024 nel tempo».

“Nascita di una Capitale”, come evidenzia l’ideatore e regista Fabio Galli, «è il viaggio d’amore di un pesarese che ha vissuto la sua esperienza lavorativa a Roma e che si è trovato a vivere la sua città nativa come Capitale. E che si è chiesto come una città di provincia, e il suo territorio, fossero riuscite a diventarlo. La risposta? È stato perché siamo una regione e una provincia meravigliose, che è giusto che l’Italia conosca meglio». Questo l’obiettivo di Galli che, nei 2 anni di «fatiche e ricerche» ha lavorato a questo docufilm pensandolo come «un viaggio emozionale tra le storie meno conosciute di Pesaro, tra le bellezze che la provincia ha a disposizione e che vogliamo proporre al mondo». A sostenerlo nel suo progetto, il produttore Ermes Bonini, che ha detto: «Siamo molto orgogliosi di aver realizzato l’intera produzione nel territorio. Qui abbiamo trovato tutte le figure utili al nostro lavoro, dagli attori ai professionisti che ci hanno sostenuto in questo prodotto a cui teniamo molto e che è nato cercando una strada nuova per raccontare la città con una luce diversa, scavando nell’entroterra, nella cultura e nelle storie che la caratterizzano. È stata una bellissima esperienza e crediamo di aver fatto, come confermato dai primi riscontri, un buon lavoro».

SCHEDA TECNICA

Prodotto da GREAT EMOTIONS ENTERTAIMENT in collaborazione con RAI DOCUMENTARI

“NASCITA DI UNA CAPITALE”

ideato e diretto da Fabio Galli

Produttore Bonini Ermes

Produttore Rai Gianluca Casagrande

Produttore Esecutivo Bruno Villella

Fotografia Henry Secchiaroli

Musiche Mario Mariani

Le capitali nascono come centri di interessi nazionali e la loro designazione solitamente avviene attraverso un percorso storico-politico riconosciuto a livello nazionale e internazionale. Ma quali sono le peculiarità di una città designata come “Capitale italiana della cultura”? E come si può raccontarla andando oltre la semplice descrizione?

“Nascita di una capitale” è un viaggio affascinante alla scoperta della storia e della cultura di Pesaro, che ci regala un ritratto inedito della città, superando i luoghi comuni e le storie già note. Il documentario è frutto di una ricerca durata due anni, che ha permesso di scoprire degli aspetti che neanche i cittadini stessi conoscevano. Un percorso che parte dagli Appennini, per raggiungere poi il mare, e attraversa luoghi meravigliosi, panorami incantevoli e borghi antichi, svelandoci alcuni misteri di cui pochi sono a conoscenza.

Tra i tanti misteri di Pesaro, scopriremo la storia della stele picena che sembra provenire dal futuro, di un manoscritto molto particolare nel codice Atlantico di Leonardo da Vinci, di un’affascinante profezia all’interno della Divina Commedia, di un Atlantide dell’Adriatico, di un mostro mitologico improvvisamente apparso nel centro storico della città.

Vivremo un’avventura tra storia, cultura e curiosità, che ci regalerà un’immagine completamente inedita di Pesaro e ci permetterà di scoprire la sua essenza, la sua storia e tutte le sue peculiarità.

Note di regia

L’Italia è conosciuta nel mondo come la culla della cultura e dell’arte, ogni città paese o regione rappresenta un incredibile universo culturale che con le proprie prerogative costituisce un patrimonio nazionale unico ed incredibilmente vario. Con il nostro viaggio cercheremo di raccontare la città di Pesaro e buona parte della sua provincia attraverso quelle storie che non sono conosciute ma che rendono proprio per questo il viaggio ancora più affascinante.

Un cucciolo di drone come compagno di viaggio del protagonista e il suo amore per la libertà ci porterà ad affrontare un viaggio inaspettato che dall’alto degli appennini ci condurrà a conoscere borghi antichi e magnifici panorami. Un viaggio tra curiosità e misteri che vivremo come nella trama di un film dove le ricostruzioni storiche e le ricerche svolte ci sveleranno alcune storie veramente incredibili, vere e proprie scoperte che hanno sorpreso addirittura gli storici che abbiamo interpellato rappresentando quindi una novità assoluta.

Tutto questo cercando di miscelare il compito informativo con quello d’intrattenimento, cercando in sintesi di inserire all’interno di un unico contenitore quelle note di stupore e leggerezza che si addicono ad un viaggio, dove la bellezza dei luoghi viene raccontata attraverso un’ attenta ricerca storica ma con il tono sempre leggero della commedia, dove l’irruenza a volte scomposta del cucciolo di drone, che ha le sembianze di un piccolo gufo di nome LA (Nomen omen) porta il ricercatore a variare il suo viaggio in funzione di un’intelligenza artificiale che solo se sapientemente comandata e filtrata dalla mente umana può rivelarsi utile.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it