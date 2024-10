Ottobre in rosa, Fano unita nella lotta contro il tumore al seno

FANO – Da ben 32 anni ottobre è ‘rosa’ in tutto il mondo. Rosa come il colore, delicato e lucente, che universalmente rappresenta le protagoniste di questo mese speciale: le donne. Associazioni, aziende sanitarie, regioni e comuni in queste settimane mettono infatti in campo iniziative e progetti per la prevenzione del cancro al seno, una patologia molto comune che può essere combattuta e sconfitta proprio a cominciare da controlli adeguati.

Anche il Comune di Fano dà il suo contributo organizzando diversi eventi, da mercoledì 9 a martedì 29 ottobre, in collaborazione con Soroptimist International, Avis, Lilt e le associazioni Il seno di poi, Fior di loto, A dragon for life e Anvolt. “Il coinvolgimento di così tante realtà dimostra tutta la grandissima importanza di questa iniziativa – è il commento del sindaco Luca Serfilippi – Il tema merita la massima attenzione ed è per questo che fino alla fine del mese il Teatro della Fortuna, l’Arco d’Augusto e le mura del Bastione San Gallo saranno illuminati di rosa”.

“Nella patologia del carcinoma mammario la prevenzione non è ‘molto’: è tutto, o quasi – spiega l’assessore alle Pari opportunità Lucia Tarsi, in prima linea nelle iniziative del mese – Tenersi sotto controllo spesso fa la differenza tra la possibilità di curarsi efficacemente e l’inizio, invece, di un percorso ben più problematico”.

“Le novità di quest’anno – prosegue l’assessore – sono tre. La prima sono i ‘Donor day della prevenzione’: le donatrici Avis che doneranno il sangue nelle giornate di giovedì 10 o martedì 29 ottobre potranno usufruire di una visita senologica gratuita grazie alla Lilt, la Lega italiana per la lotta contro i tumori. Altra novità è la collaborazione tra l’associazione Fior di Loto, il personale medico dell’ospedale Santa Croce e Fano tv: per due settimane l’emittente cittadina manderà in onda approfondimenti informativi, con personale specializzato, finalizzati a sensibilizzare sul tema della prevenzione del tumore al seno. Terza ed ultima novità il fatto di aver varcato le nostre colonne d’Ercole, coinvolgendo nelle iniziative fanesi anche associazioni di altre città. Mi riferisco a ‘Il seno di poi’ di Bologna e alle ‘Dragonesse’ di Falconara, che contribuiranno con i loro contenuti e la loro esperienza ad affrontare una problematica che non ha confini”.

Il programma dell’Ottobre rosa si aprirà mercoledì 9 ottobre con la conferenza ‘Sciogliere i nodi attraverso la scrittura’ alla Mediateca Montanari (ore 17:30, con la scrittrice Sonia Scarpante), giovedì 10 e martedì 29 ottobre i ‘Donor day’, martedì 15 ottobre ore 17:30 alla Mediateca Montanari ‘Donne in rinascita’, domenica 20 ottobre ore 9 in piazza XX Settembre Camminata in rosa, giovedì 24 ottobre ore 18 in Sala Verdi (Teatro della Fortuna) ‘Benessere donna’ con le radiologhe dello screening territoriale Ast 1 PU e del dottor Cesare Magalotti, direttore Breast Unit Ast 1 PU.

