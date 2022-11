Atletico Mondolfo Marotta sciupone, sconfitto a Moie

MOIE – Un Atletico sciupone non concretizza le tante chances di passare in vantaggio soprattutto nel primo tempo. Moie più cinico che alla prima vera occasione punisce i blugrana e si porta in vantaggio allo scadere del primo tempo.

Può recriminare il MondolfoMarotta su un primo tempo ben giocato e sulle numerose possibilità di segnare: almeno due sui piedi di Rocco Frulla che trova un gran Anconetani sulla sua strada, un altro paio di grosse occasioni capitano a Giovanni Cordella ma anche il bomber metaurense non trova lo specchio.

Gonfia la rete invece Pandolfi ben servito dall’ex Gregorini che crossa dalla destra, sembra in vantaggio Travaglini che però non trova l’impatto con la palla , ne approfitta il numero sette locale che tocca in scivolata; palla nell’ angolino alla destra di Montesi. Nella ripresa l’Atletico prova l’arrembaggio per pervenire al pareggio. Non riesce la rimonta ai ragazzi di Pompei che soffrono il campo diventato nel frattempo quasi impraticabile per il diluvio calato sul Pierucci. Il Moie squadra più esperta ha controllato la gara fino la fine grazie anche alle innumerevoli interruzioni che hanno spezzettato il gioco di continuo.

Alla fine il tempo di gioco effettivo risulterà dimezzato rispetto ai quarantacinque minuti regolamentari. Peccato per il risultato ma resta la prestazione buona dei blugrana che giocano con personalità sia in casa che fuori cercando sempre la vittoria, forse è mancato qualcosa nella reazione dopo aver subito lo svantaggio ma la partita è stata fortemente condizionata dal maltempo e dalla pioggia incessante. Si chiude una settimana un po’ negativa sotto l’aspetto dei risultati: purtroppo sono arrivate due sconfitte consecutive. Quella in coppa mercoledì ad opera della Vigor Castelfidardo e quella di Moie in campionato. Se da una parte le prestazioni lasciano ben sperare per le prossime gare dall’ altra bisogna tornare a far punti da Sabato prossimo; una sfida sempre calda con il Barbara.

MOIE VALLESINA: Anconetani, Gregorini, Giampaoletti, Carboni, Canulli, Marini, Pandolfi, Costantini, Api (40’st Balducci), Berardi (25’st Ruggeri), Cercaci (25’st Mosca). All. Rossi.

ATLETICO MONDOLFO MAROTTA: Montesi, Catalano, Giobellina, Marconi, Travaglini, Marzano, Fraternali (45’st Polverari), Orciani (30’st Morganti), Cordella, Frulla (5’st Vitali), Daniel Pompei. All. Alain Pompei.

ARBITRO: Motzo di Pesaro.

RETE: 45’pt Pandolfi.

