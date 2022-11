Tanti consensi a Belvedere Ostrense per la mostra “I borghi d’autunno” del maestro Alvaro Tonti

BELVEDERE OSTRENSE – Si è conclusa la mostra di pittura “I borghi d’autunno” del maestro Alvaro Tonti, inaugurata venerdì 18 novembre, nei suggestivi locali delle Cantine dell’Ex Convento delle Clarisse a Belvedere Ostrense. L’esposizione, organizzata dall’associazione culturale ComunicArte e curata da Giulia Sabbatini e Marco Pettinari, si è inserita all’interno della XXIV edizione della manifestazione “Vecchi sapori d’autunno”.

In linea con la festa, organizzata dal Comune di Belvedere Ostrense e dalla Pro Loco Belvedere Ostrense con lo scopo di riscoprire i vecchi sapori autunnali della tradizione popolare marchigiana, le opere selezionate dalla ricca produzione artistica di Tonti hanno voluto perseguire l’obiettivo di far rivivere attraverso i giochi cromatici dei dipinti proprio questa stagione, suscitando in chi è venuto in visita alla mostra quei profumi e quei sapori che caratterizzano l’autunno.

La scelta delle opere si è infatti basata su alcuni elementi fissi: la presenza costante del borgo, come richiamo alle case racchiuse nell’antica cinta muraria di Belvedere, i toni caldi, per ricordare i tipici colori del foliage, e la presenza nei dipinti di oggetti riconducibili alla stagione autunnale.

Nato a Chiaravalle, comune che nel 2016 gli ha conferito la cittadinanza onoraria, Alvaro Tonti ha iniziato a dipingere fin dalla giovane età e attualmente svolge la sua attività di pittore e scultore nel paese di San Marcello, in cui vive.

Ha partecipato attivamente a importanti mostre, personali e collettive, nazionali e internazionali, dall’Inghilterra alla Spagna passando per la Francia e la Germania. È stato ospite della trasmissione televisiva “Come nasce un quadro” e i suoi dipinti si trovano oggi in diverse collezioni pubbliche e private come il Palazzo del Consiglio regionale delle Marche e la Biblioteca Comunale “Massimo Ferretti di Chiaravalle”. Formatosi presso l’Accademia “Michelangelo” di Forlì il suo nome compare in molteplici cataloghi e riviste d’arte.

La mostra, patrocinata da Innovative Multiservice, è stata inaugurata dal sindaco di Belvedere Ostrense Sara Ubertini e, in rappresentanza della Pro Loco Belvedere Ostrense, dalla consigliera comunale Nicoletta Piangerelli.

