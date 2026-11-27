ANCONA – Lo sport come strumento di crescita sociale, benessere, inclusione e sviluppo economico, ma anche come patrimonio di valori e identità capace di valorizzare il territorio.

Sono stati questi i temi al centro della Conferenza regionale dello Sport e del Tempo Libero 2026, che si è svolta oggi a Palazzo Li Madou, ad Ancona, riunendo rappresentanti delle istituzioni, del mondo sportivo, delle federazioni, delle associazioni e del sistema universitario. In conclusione, i saluti del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, mentre nel corso della giornata sono intervenuti tra gli altri, l’assessore allo Sport Tiziano Consoli, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marco Giunio De Sanctis, il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, il presidente regionale del CONI Fabio Luna.

“Quella di oggi è stata una giornata di confronto e approfondimento dedicata al ruolo dello sport nella società e alle opportunità di crescita per il territorio regionale – ha spiegato l’assessore allo Sport Tiziano Consoli -. Le Marche sono tra le regioni più sportive d’Italia, con circa 3.700 società sportive, oltre 2.730 impianti, 4.550 spazi di attività e più di 170 mila atleti tesserati. Numeri che raccontano un movimento capillare, sostenuto quotidianamente dal lavoro delle società, delle associazioni, dei tecnici e dei volontari.

Un’attenzione particolare deve essere rivolta ai giovani. Lo sport è prima di tutto uno strumento educativo, insegna il rispetto delle regole, la disciplina, il sacrificio e la capacità di stare insieme. Dobbiamo continuare a investire nella diffusione della pratica sportiva nelle scuole e a garantire ai ragazzi occasioni e strutture adeguate ad avvicinarsi allo sport. Le Marche esprimono grandi campioni, ne cito due che sono stati anche nostri testimonial, Gianmarco Tamberi e Roberto Mancini, ma sono tantissimi e tutti e rappresentano un esempio e uno stimolo per le nuove generazioni. Lo sport è inoltre una leva importante di sviluppo turistico ed economico. I grandi eventi generano presenze, indotto per le strutture ricettive e le attività locali, visibilità e nuove opportunità di promozione, contribuendo anche alla destagionalizzazione dei flussi turistici. La Conferenza è stata occasione per condividere esperienze, proposte e prospettive e costruire insieme nuove opportunità per tutto il sistema sportivo marchigiano”.

L’evento è stato occasione anche per la presentazione in anteprima del volume “Le Marche a cinque cerchi”, curato da Andrea Carloni, presidente di USSI Marche e giornalista sportivo.

Il libro celebra i risultati olimpici e paralimpici di Parigi 2024 e Milano-Cortina 2026, raccontando gli atleti marchigiani che hanno portato la loro eccellenza sui palcoscenici internazionali. Alla presentazione sono state affiancate le testimonianze di alcuni protagonisti dello sport regionale: Gaia Giovannini, medaglia d’oro a Parigi 2024 con la Mega box Volley, Assunta Legnante, Giorgio Farroni, Giovanna Trillini e Ndiaga Dieng. Sono arrivati inoltre i videosaluti di Gianmarco Tamberi, portabandiera a Parigi 2024, Tommaso Marini, argento olimpico a Parigi 2024 e Simone Barontini, semifinalista negli 800 metri ai Giochi francesi.

Le sessioni tematiche della mattinata hanno affrontato accessibilità e impiantistica sportiva, sport e salute, invecchiamento attivo e il rapporto tra sport, scuola, giovani e social. Nel pomeriggio il confronto si è concentrato sulle opportunità economiche e professionali generate dal settore e sul rapporto tra sport e turismo, con particolare attenzione alla valorizzazione delle aree interne e delle professioni della montagna. Sulla stessa lunghezza d’onda il ministro Abodi in collegamento, che al termine dei lavori ha auspicato una collaborazione sempre più stretta e concreta tra istituzioni, territori e comunità per valorizzare lo sport come strumento educativo, sociale e di benessere per tutti, non solo agonistico. Ha inoltre richiamato l’impegno su più sport a scuola, più sport nelle periferie e nelle aree interne e più sport per le persone con disabilità, insieme a maggiore gratuità e sostegno alle famiglie in difficoltà, anche attraverso progetti e risorse dedicati.

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