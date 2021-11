Conclusi i lavori i bambini del nido comunale tornano a Chiaravalle

L’Amministrazione ed il sindaco Damiano Costantini ringraziano per la collaborazione fornita il Comune di Montemarciano

CHIARAVALLE – “Finalmente i nostri bambini del Nido comunale d’infanzia potranno tornare “a casa”, al plesso originario di via Donizetti a Chiaravalle. Si sono infatti conclusi i lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento sismico che hanno costretto i bambini a trasferirsi altrove per portare avanti le attività didattiche. Il cronoprogramma dei lavori – iniziati in estate – è stato pienamente rispettato”. Lo affermano l’Amministrazione comunale di Chiaravalle e il sindaco avvocato Damiano Costantini.

“Grazie al Comune di Montemarciano, nella persona del primo cittadino, il sindaco Damiano Bartozzi, 36 bambini di Chiaravalle hanno trovato ospitalità nella struttura “G.B. Marotti” di via Benedetto Croce dal 15 settembre scorso fino alla completa sistemazione della loro scuola. In questi giorni si sta provvedendo al trasloco per liberare la sede di Montemarciano e riallestire quella di Chiaravalle, così che l’attività educativa e didattica nella sede di Montemarciano possa riprendere.

“L’Amministrazione comunale – si legge sempre nel documento diffuso oggi – ringrazia sentitamente il sindaco Bartozzi per aver ospitato i nostri bambini per 80 giorni, pur con qualche malumore e disagio per i suoi concittadini, ma con la convinzione che è stato reso un servizio importante ai bambini e alle loro famiglie, portando avanti una scelta rafforzata da una visione allargata del territorio, che non si limita ai confini comunali ma spazia ai Municipi limitrofi e alle comunità vicine, dimostrando grande generosità e sensibilità verso l’infanzia”.

