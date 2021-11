Troppi danni, il Comune di Fano interviene a Ponte Sasso per risolvere le criticità idrauliche

FANO – In seguito al copioso nubifragio che si è abbattuto la settimana scorsa nel territorio di Fano, in particolare nella zona di Ponte Sasso, i tecnici del Comune di Fano stanno eseguendo degli interventi di pulizia con l’obiettivo di mantenere efficiente il sistema di smaltimento delle acque superficiali. L’attuale contesto infrastrutturale ha palesato delle criticità che meritano un approfondimento di tipo idraulico, con la stessa modalità operativa di quanto fatto con il Rio Crinaccio, dove oggi la situazione è sensibilmente migliorata.

Per la settimana prossima il sindaco Massimo Seri sta programmando un incontro con i residenti della zona comunale interessata affinché vengano condivise le strategie che l’amministrazione intende declinare così da dipanare le criticità presenti. Infine, l’amministrazione ha richiesto lo stato di Calamità per avere ristoro per i danni subiti.

