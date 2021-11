Sicurezza stradale, a Fano l’assessore Tonelli spinge sull’acceleratore

FANO – “Andremo, a breve, a completare la progettazione dei lavori relativi al bando che abbiamo ottenuto recentemente dal Ministero dell’Interno per 4 milioni, di cui 2 dedicati alla sicurezza stradale”. L’assessora Fabiola Tonelli spinge sull’acceleratore e chiarisce come l’Amministrazione intenda procedere spedita per realizzare questi interventi.

“La sicurezza stradale – continua Tonelli – è un tema su cui abbiamo lavorato e l’esserci aggiudicati questo bando da quasi 4 milioni ne è la prova. Questi interventi permetteranno di mettere in sicurezza dei tratti viari fondamentali per noi. Andremo a realizzare la riqualificazione di piazza Marcolini (500 mila euro), la messa in sicurezza di Viale Battisti che prosegue il lavoro fatto di via Negusanti e via Garibaldi come accesso ciclabile e pedonale al mare (950 mila euro). Senza dimenticare gli altri 500 mila di lavori relativi alla sicurezza di piste ciclabili”.

