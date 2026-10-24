Green Loop Festival, 400 studenti alla Mole per i “Viva games”

Nove classi degli istituti marchigiani si sfidano tra quiz e intelligenza artificiale per promuovere la sostenibilità e il rispetto dell’acqua

ANCONA – Quattrocento studenti hanno portato un’energia dirompente alla Mole Vanvitelliana per il secondo giorno del Green Loop Festival. Protagonisti i Viva Games, condotti da Alvin e organizzati da Viva Servizi, che hanno coinvolto nove classi provenienti dall’Istituto Cambi-Serrani di Falconara Marittima, dal Liceo scientifico Galilei, dal Liceo classico Rinaldini e dall’Istituto Volterra-Elia di Ancona. Una sfida che unisce divertimento e apprendimento, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sui temi dell’economia circolare e del risparmio idrico.

Questa edizione dei Viva Games si distingue per il supporto dell’intelligenza artificiale, che rende l’esperienza ancora più interattiva e coinvolgente. Attraverso il personaggio di Acquaone, interpretato da Rosaria De Donatis, responsabile artistica del festival, i ragazzi si sono messi alla prova con quiz a risposta multipla e domande a tempo, confrontandosi con le sfide legate alla sostenibilità ambientale, alla scarsità d’acqua e alla lotta agli sprechi. Nel gioco, Acquaone blocca l’accesso alle risorse idriche finché i partecipanti non rispondono correttamente alle domande. In palio premi in denaro per le scuole: 800 euro al primo classificato, 500 al secondo e 300 al terzo, oltre al titolo di campione dei Viva Games.

A margine dell’iniziativa, Andrea Dotti, presidente di Viva Servizi, ha ribadito l’importanza dei Viva Games come un appuntamento fisso per trasmettere alle nuove generazioni i valori della sostenibilità e del rispetto dell’acqua attraverso il gioco. “È un momento in cui così tanti ragazzi partecipano a un’attività che sembra ludica, ma in realtà non lo è: dietro il divertimento c’è un’importante occasione di apprendimento e di sensibilizzazione su valori fondamentali come la sostenibilità e la tutela della risorsa idrica”.

Il Green Loop Festival prosegue nel segno dell’educazione ambientale, dell’innovazione e della partecipazione, con l’obiettivo di trasformare la consapevolezza in comportamenti più responsabili e promuovere un uso attento delle risorse naturali. Una giornata che si chiude in piazza del Plebiscito con la Circular Night. Dalle 19 spazio alla finale nazionale di rap freestyle curata da Tecniche Perfette, con sfide e rime sui temi della sostenibilità. A seguire il DJ set di TALES, alimentato interamente da impianti che utilizzano fonti di energia rinnovabile.

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