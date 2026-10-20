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CRONACA IN PRIMO PIANO MORRO D'ALBA

A Morro d’Alba contrasto ai reati informatici ed alle truffe online: i Carabinieri individuano l’autore e lo denunciano

Diwww.laltrogiornale.it

20 Ottobre 2026

MORRO D’ALBA – Prosegue con incisività l’impegno dell’Arma dei Carabinieri a tutela dei cittadini e nel contrasto ai reati contro il patrimonio commessi tramite il web.

I militari della Stazione Carabinieri di Morro d’Alba, a conclusione di un’articolata e tempestiva attività d’indagine, hanno deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria un 70enne, residente fuori provincia, già gravato da precedenti di polizia, ritenuto responsabile del reato di truffa aggravata.

L’operazione trae origine dalla denuncia formalizzata la scorsa estate da un cittadino, residente in un comune limitrofo. L’uomo aveva ordinato due bancali di pellet attraverso un sito web, versando contestualmente l’importo superiore a 500 euro tramite bonifico istantaneo su un conto corrente specifico. Successivamente al pagamento, la merce ordinata non è mai stata recapitata.

Grazie agli accertamenti bancari e alle verifiche investigative condotte dai Carabinieri, si è riusciti a ricostruire i passaggi finanziari e ad individuare con precisione l’indagato quale effettivo intestatario e reale utilizzatore del conto beneficiario. La sintonia e il coordinamento dell’attività di controllo svolta dalla Compagnia Carabinieri di Jesi ha così consentito di chiudere rapidamente il cerchio investigativo ed informare l’Autorità Giudiziaria.

L’intervento testimonia il ruolo fondamentale del presidio capillare del territorio e della pronta risposta fornita dalle Stazioni dei Carabinieri a tutela della sicurezza economica della collettività.

Si precisa che la persona denunciata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

 

 

 

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