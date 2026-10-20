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CRONACA IN PRIMO PIANO LORETO

A Loreto intervento tempestivo dei Carabinieri, una persona denunciata per furto aggravato

Diwww.laltrogiornale.it

20 Ottobre 2026

LORETO – Nell’ambito delle attività di controllo del territorio e contrasto ai reati predatori, i Carabinieri della Stazione di Loreto, hanno condotto un rapido ed efficace intervento a tutela della sicurezza della comunità e dei lavoratori.

Nella mattinata di ieri, intorno alle ore 10:00, un 30enne pregiudicato del luogo, con precedenti penali anche specifici, si è introdotto nella corte di un’abitazione privata. Approfittando di un momento di distrazione durante l’esecuzione di lavori di manutenzione, l’uomo ha sottratto la somma contante di 350 euro custodita all’interno di un veicolo da lavoro in uso a un operaio.

L’immediata attivazione e la capillare conoscenza del territorio da parte dei militari dell’Arma hanno consentito di identificare prontamente il responsabile, che è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato.

L’operazione si è conclusa con il totale recupero dei 350 euro trafugati, che sono stati immediatamente restituiti al legittimo proprietario.

L’intervento conferma il costante presidio dell’Arma dei Carabinieri sul territorio e la tempestività di risposta a garanzia della legalità e della sicurezza dei cittadini

Si precisa che la persona denunciata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

 

 

 

 

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