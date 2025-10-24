Il maltempo nelle Marche, molti alberi e rami finiti sulle strade
ANCONA – Sono circa 140 gli interventi effettuati nella notte dai Vigili del fuoco a causa del forte vento che in queste ore sta interessando la regione.
Le richieste di soccorso hanno riguardato principalmente alberi e rami caduti sulle sedi stradali, nonché la messa in sicurezza di parti pericolanti.
Nella serata di ieri, ad Ascoli Piceno, una parte pericolante staccatasi da un tetto ha colpito una passante: la squadra dei Vigili del fuoco è intervenuta per la messa in sicurezza dell’area.
Questi gli interventi effettuati finora, suddivisi per provincia:
Pesaro Urbino: 5
Ancona: 15
Macerata: 40
Fermo: 53
Ascoli Piceno: 25
(Nelle immagini, alcuni interventi effettuati nell’Ascolano)
