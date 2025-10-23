La fanese Hoara Vaira tra i 25 Alfieri del Lavoro: domani la cerimonia al Quirinale

FANO – «Con grande orgoglio annuncio che domani, al Quirinale, la giovane fanese Hoara Vaira riceverà dal Presidente Sergio Mattarella la Medaglia del Presidente della Repubblica come Alfiere del Lavoro. È l’unica marchigiana tra i 25 migliori studenti d’Italia: un riconoscimento che onora Fano e tutte le Marche». Lo afferma il sindaco di Fano Luca Serfilippi.

«Desidero ricordare che lo scorso giugno Hoara era già stata premiata dall’Amministrazione comunale tra le migliori studentesse e i migliori studenti della città. Il successo di oggi conferma il suo valore anche a livello nazionale – continua Serfilippi –. A Hoara e alla sua famiglia va il grazie della nostra comunità: il suo percorso racconta impegno, merito e costanza. È un esempio per tutte le studentesse e tutti gli studenti: dimostra che il talento, sostenuto da scuola e territorio, può portare lontano.»

«Come Amministrazione continueremo a valorizzare il merito e a sostenere i percorsi educativi dei nostri giovani. Complimenti, Hoara: Fano è fiera di te», conclude il sindaco.

Soddisfazione anche da parte dell’assessore ai Servizi educativi Loredana Maghernino:

«Questo risultato ci riempie d’orgoglio e conferma quanto sia importante credere nei nostri giovani e accompagnarli nel loro percorso formativo. Hoara rappresenta al meglio la qualità e l’impegno dei nostri studenti: il suo successo è motivo di grande orgoglio per tutta la città e un incoraggiamento per le nuove generazioni».

Sabato, al suo rientro a Fano, Hoara sarà accolta dall’affetto e dai ringraziamenti del suo liceo, il Nolfi, dove riceverà un riconoscimento dal dirigente scolastico Samuele Giombi e dai suoi compagni, che festeggeranno insieme a lei questo importante traguardo.

