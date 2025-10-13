Garage in fiamme, pronto intervento dei Vigili del fuoco

MAIOLATI SPONTINI – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 15:30 in via Pergolesi per l’incendio di un garage situato al piano terra di una palazzina di due piani. Sul posto sono intervenute le squadre di Jesi e Arcevia che hanno provveduto a spegnere le fiamme ed a mettere in sicurezza l’area.

Le persone residenti sono uscite autonomamente prima dell’arrivo dei soccorsi e non si registrano feriti.

Gli appartamenti sovrastanti il garage interessato dall’incendio risultano temporaneamente inagibili a causa dei danni provocati dal fumo.

