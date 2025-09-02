AnconAmbiente avvia gli interventi di pulizia e diserbo sull’asse Nord/Sud di Ancona

Lavori dal 3 all’8 settembre, sospesi il 6 per la Festa del Mare. Traffico garantito nelle ore di punta. Stefano Tombolini: “Con il supporto di AnconAmbiente, in campo operatori e mezzi per restituire ordine a una delle arterie principali della città”

ANCONA – Da mercoledì 3 settembre AnconAmbiente S.p.A., in accordo e in sinergia con il Comune di Ancona, darà avvio a un importante intervento di pulizia e diserbo lungo l’asse Nord/Sud di Ancona, un’operazione che interesserà uno dei tratti più strategici della viabilità cittadina. L’intervento, che si svilupperà in un arco di tempo compreso tra i quattro e i sei giorni, coinvolgerà la carreggiata che va dal cavalcavia carrabile di via Caduti del Lavoro fino all’incrocio semaforico con via Bocconi, con esclusione degli svincoli.

Le attività saranno avviate ogni mattina alle 8.15, così da non appesantire il traffico nelle ore di punta, e si concluderanno entro le 14.30-15.00, in modo da restituire nel pomeriggio la piena percorribilità della strada. Il programma prevede la lavorazione iniziale della corsia di marcia in direzione centro, seguita dalla corsia di sorpasso, per poi passare al senso di marcia opposto con lo stesso ordine. Non si escludono, tuttavia, variazioni decise in corso d’opera per ragioni di sicurezza o necessità tecniche.

Il calendario è stato organizzato in maniera da ridurre al minimo i disagi per la cittadinanza. Gli interventi si svolgeranno nei giorni 3, 4 e 5 settembre, mentre sabato 6 non sono previsti lavori al fine di favorire la circolazione in occasione della Festa del Mare. Il cantiere riprenderà lunedì 8 e andrà avanti fino al completamento delle attività.

Sul campo sarà presente una ditta incaricata dell’allestimento del cantiere e del taglio dell’erba perimetrale, mentre AnconAmbiente metterà a disposizione sei operatori e una dotazione di mezzi specifici, tra cui poter, spazzatrici e lavastrade. Oltre alla rimozione dei rifiuti e al lavaggio del manto stradale, verranno effettuate anche la pulizia delle caditoie e la rimozione dei detriti accumulati.

“Questa operazione rappresenta un tassello importante nella cura del decoro e della funzionalità urbana – ha dichiarato Stefano Tombolini, Assessore ai Lavori Pubblici, Igiene Urbana e Rapporti con AnconAmbiente S.p.A. –. Intervenire sull’asse Nord/Sud significa non solo migliorare la sicurezza della circolazione, ma anche valorizzare l’immagine di una città che vuole presentarsi ordinata, pulita e accogliente. Ringrazio AnconAmbiente per l’impegno messo in campo con operatori e mezzi dedicati: è un lavoro silenzioso ma fondamentale, che i cittadini noteranno concretamente nella quotidianità dei loro spostamenti”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati