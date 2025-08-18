Fabbroni: “Venerdì 29 agosto a Sant’Orso arriva il Good Vibes Sunset”

FANO – L’estate a Sant’Orso non è ancora finita! Venerdì 29 agosto dalle ore 20:00, arriva il GOOD VIBES SUNSET! Una cena al tramonto con musica soft che continua poi sotto le stelle, tra puof tavoli e lucine! Ti aspettiamo nel parco verde adiacente al campo da basket.

Fabbroni spiega poi la scelta del luogo: “Noi del consiglio di quartiere abbiamo scelto questo posto perché dobbiamo rilanciarlo, e cambiare la sua nomea, infatti lo slogan che abbiamo scelto è: STESSO POSTO, ALTRA STORIA! Troppo spesso il parco del campo da basket è stato rovinato e frequentato da malintenzionati, la nostra intenzione, anche grazie alla riqualificazione del parco voluta dall’Assessore Curzi, è quella di rilanciare questo posto, organizzandoci eventi e feste di quartiere, in modo tale da renderlo più frequentato!”

Conclude poi con i ringraziamenti: “Volevo ringraziare innanzitutto, oltre al Sindaco Serfilippi, gli Assessori Santorelli e Curzi per la disponibilità h24 per noi consigli di quartiere, e successivamente l’A.S.D. Phoenix Boxe, senza la quale l’evento non si sarebbe potuto organizzare, e anche il Baretto, GES Gusto e Sano e il Bar Pasticceria Primo Fiore che si occuperanno della serata. Infine la Palestra Balance Lab, con la quale abbiamo stretto una collaborazione.”

Ti aspettiamo il 29 agosto! Prenotazione obbligatoria! Rilanciamo insieme l’area del campo da basket!

