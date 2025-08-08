Il “Nino Rota Ensemble” incanta alla Mole Vanvitelliana di Ancona / VIDEO

di MASSIMO CORTESE

ANCONA – Mercoledì è andato in scena alla Mole Vanvitelliana uno spettacolo molto apprezzato, alla presenza di oltre quattrocento spettatori.

“Trent’anni di musica in tutto il mondo” è il titolo del concerto presentato dal “Nino Rota Ensemble”, un quartetto tutto al femminile nato nel 1995, che ha permesso di ascoltare e gustare le colonne sonore di tante pellicole di successo, che ci hanno accompagnato nel corso di oltre mezzo secolo.

Il numeroso pubblico ha applaudito con grande entusiasmo il gruppo marchigiano formato da Rosa Sorice alla voce, Federica Torbidoni al flauto, Giannina Guazzaroni al violino e Deborah Vico, pianista e direttrice artistica del gruppo oltre che arrangiatrice di tutto il repertorio.

In trent’anni il quartetto si è esibito nei più importanti teatri e sale da concerto italiane e straniere, suonando in diversi paesi del mondo tra cui: Svezia, Lussemburgo, Lettonia, Portogallo, Germania, Francia, Polonia, Croazia, Slovenia, Bosnia, Grecia, Azerbaijan, Kazakistan, Turchia, Cipro, Tunisia, Marocco, Egitto, Libano, Libia, Siria, Bahrein, Taiwan Brasile, Indonesia, Iraq.

Ascoltare musica di grande qualità è fondamentale per la nostra salute sia fisica che mentale: oltre a ricordarci momenti della nostra vita, influisce anche sui nostri stati emozionali, alzando le nostre vibrazioni e armonizzando le nostre cellule. Se poi tutto ciò viene trasmesso con la grazia femminile di quattro grandi artiste come le musiciste del “Nino Rota Ensemble”, il successo della serata è assicurato, come peraltro è accaduto nella splendida cornice della Mole Vanvitelliana.

