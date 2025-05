Donazioni solidali: tutti i modi per fare beneficenza

In un mondo segnato da conflitti, disuguaglianze e disastri naturali, la solidarietà verso chi vive in condizioni svantaggiate, drammatiche e di emergenza è un valore in grado di cambiare concretamente la vita e il futuro di milioni di persone.

Oltre a questo, rappresenta anche un gesto generoso che genera speranza, dando al momento un piccolo frammento positivo che per qualcuno può significare moltissimo. La solidarietà non significa solo fare donazioni: scopri come poter fare beneficenza e contribuire in prima persona a rendere il pianeta un posto migliore.

Le donazioni in denaro

Le donazioni in denaro rappresentano il modo più semplice, immediato e conosciuto di fare beneficenza. Si può optare per un’offerta singola, ovvero un contributo economico immediato, una tantum e senza vincoli, oppure per una regolare (mensile, trimestrale, annuale), che consente di offrire un sostegno continuativo a progetti a lungo termine.

La cifra è libera e personale e può essere di qualsiasi entità: anche la più piccola somma è importante quando si tratta di solidarietà. Anche le aziende possono decidere di fare beneficenza in modo importante, attraverso donazioni dirette, programmi di responsabilità sociale d’impresa (CSR) o promozione del volontariato aziendale tra i dipendenti.

Le donazioni di beni materiali

Un altro modo concreto di fare beneficenza è donare beni materiali, come vestiti, generi alimentari, medicinali, giocattoli e materiali scolastici, ecc. Si tratta di una forma di donazione che risulta estremamente utile soprattutto nelle situazioni di emergenza (terremoti, guerre, alluvioni, incendi), in cui le persone perdono tutto da un giorno all’altro o per aiutare comunità vulnerabili e persone più fragili.

Le donazioni di beni materiali sono una forma di beneficenza che viene attivata anche dalle organizzazioni umanitarie tramite raccolte mirate e campagne, per ottenere rapidamente quegli oggetti e prodotti necessari in determinate zone.

I lasciti testamentari

Si può fare beneficenza anche dopo la propria morte, tramite lascito testamentario (o testamento solidale). Parliamo di una forma di donazione post mortem da includere nel proprio testamento, che consente di destinare parte del proprio patrimonio (denaro, immobili, polizze assicurative, beni mobili o quote societarie) a favore di una causa o di un ente beneficiario, continuando così a fare del bene anche quando non si è più in vita.

Il lascito testamentario è uno strumento accessibile a tutti che non lede i diritti dei legittimari (figli, coniuge, ascendenti): si può infatti destinare a beneficenza solo la parte “disponibile” del patrimonio.

La donazione in memoria

Tra le forme di beneficenza più sentite, ai primi posti troviamo la donazione in memoria di una persona cara che non c’è più.

Si tratta di un gesto che unisce due azioni: da un lato, serve a contribuire attivamente a fare del bene; dall’altro, permette in modo significativo di onorare il ricordo di una persona amata, perpetuandone i valori nel tempo.

Inoltre, trasforma il dolore della perdita in un atto di speranza e di vita.

La raccolta fondi

Le persone che desiderano fare beneficenza e garantire una donazione più ampia, possono anche scegliere di creare una raccolta fondi per sostenere cause specifiche.

Per attivarla, si possono sfruttare le varie piattaforme presenti online o i canali social, oppure organizzare eventi benefici in presenza.

Si tratta di una forma di donazione che, coinvolgendo più persone, permette non solo di ottenere più denaro, ma anche di aumentare la consapevolezza su cause importanti.

Il 5X1000

Infine, è anche possibile fare beneficenza senza spendere nulla tramite il 5X1000. Attraverso la dichiarazione dei redditi, ogni persona ha infatti la possibilità di destinare una parte delle proprie imposte (0,5% dell’IRPEF) a enti che si occupano di attività di interesse sociale invece di lasciare questa somma allo Stato.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it