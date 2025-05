Anche quest’anno sulle spiagge marchigiane sventolano le Bandiere Blu

ROMA – Sulle spiagge italiane le Bandiere Blu sventolano sempre più numerose: il vessillo che certifica le eccellenti condizioni del mare negli ultimi quattro anni, l’efficienza della depurazione e della gestione dei rifiuti e nel complesso del territorio quest’anno è stato attribuito a 246 Comuni rivieraschi (erano 236 nel 2024) e a 84 approdi turistici (81 lo scorso anno), per complessive 487 spiagge (485 nel 2024), che corrispondono a circa l’11,5% dei lidi premiati a livello mondiale. Quest’anno le Bandiere Blu sui laghi scendono a 22, con un comune che non riconferma il riconoscimento.

Sono quindici le nuove entrate e cinque i comuni non riconfermati: la Liguria perde una bandiera e ottiene 33 località; la Puglia sale a 27 riconoscimenti con 3 nuovi ingressi; con 23 bandiere blu c’è poi la Calabria che conquista tre nuovi ingressi. Questa mattina la cerimonia di premiazione da parte della Foundation for environmental education (Fee) nella sede del Cnr a Roma alla presenza dei sindaci.

La Bandiera Blu viene assegnata sulla base dei 32 criteri del Programma che vengono aggiornati periodicamente, in modo da spingere le amministrazioni locali partecipanti a impegnarsi per risolvere, e migliorare nel tempo, le problematiche relative alla gestione del territorio al fine di una attenta salvaguardia dell’ambiente; lo spiega la Fee Italia che fa capo alla Ong internazionale Foundation for Environmental Education.

I 15 nuovi ingressi nel panorama italiano delle Bandiere Blu Fee sono: Torino di Sangro (Abruzzo), Cariati (Calabria), Corigliano Rossano (Calabria), Cropani (Calabria), Sapri (Campania), Cattolica (Emilia Romagna), Formia (Lazio), Campofilone (Marche), Castrignano del Capo (Puglia), Margherita di Savoia (Puglia), Pulsano (Puglia), San Teodoro (Sardegna), Messina (Sicilia), Nizza di Sicilia (Sicilia), Marciana Marina (Toscana).

I cinque Comuni non riconfermati sono Capaccio Paestum (Campania), Ceriale (Liguria), San Maurizio d’Opaglio (Piemonte), Ispica (Sicilia) e Lipari (Sicilia).

Nell’edizione 2025 la Liguria si conferma al top con 33 località, anche se perde una Bandiera; la Puglia sale a 27 riconoscimenti (con 3 nuovi ingressi); segue con 23 “Bandiere Blu” la Calabria (3 tre nuovi ingressi); sono sempre 20 le “Bandiere Blu” per la Campania (perde una località ma segna un nuovo ingresso) e con un nuovo riconoscimento anche le Marche ricevono 20 “Bandiere Blu”; sale a 19 la Toscana (che conquista un Comune); Sardegna e Abruzzo ottengono 16 località (entrambe con un nuovo riconoscimento); la Sicilia conferma 14 Bandiere (due uscite e due nuovi ingressi); il Trentino Alto Adige conferma i suoi 12 Comuni; il Lazio sale a 11 (una nuova località); l`Emilia Romagna vede premiate 10 località (un nuovo ingresso), mentre sono riconfermate le 9 Bandiere del Veneto. La Basilicata conferma le sue 5 località, il Piemonte scende a 4 (con un`uscita); la Lombardia conferma 3 Comuni, il Friuli Venezia Giulia mantiene le 2 Bandiere dell’anno precedente, come il Molise che resta a 2.

QUESTO L’ELENCO completo delle località Bandiera Blu 2025:

Piemonte

* Cannobio

* Cannero Riviera

* Verbania

* Gozzano

Lombardia

* Toscolano-Maderno

* Gardone Riviera

* Sirmione

Trentino Alto Adige

* Vallelaghi

* Sella Giudicarie

* Tenno

* Bondone

* Bedollo

* Baselga di Pinè

* Pergine Valsugana

* Tenna

* Calceranica al Lago

* Levico Terme

* Caldonazzo

* Lavarone

Liguria

* Bordighera

* Sanremo

* Riva Ligure

* Santo Stefano al Mare

* San Lorenzo al Mare

* Imperia

* Diano Marina

* Laigueglia

* Borghetto Santo Spirito

* Loano

* Pietra Ligure

* Borgio Verezzi

* Finale Ligure

* Noli

* Spotorno

* Bergeggi

* Savona

* Albissola Marina

* Albisola Superiore

* Celle Ligure

* Varazze

* Sori

* Recco

* Camogli

* Santa Margherita Ligure

* Chiavari

* Lavagna

* Sestri Levante

* Moneglia

* Framura

* Bonassola

* Levanto

* Lerici

Toscana

* Carrara

* Massa

* Forte dei Marmi

* Pietrasanta

* Camaiore

* Viareggio

* Pisa

* Livorno

* Rosignano Marittimo

* Cecina

* Bibbona

* Castagneto Carducci

* San Vincenzo

* Piombino

* Marciana Marina

* Follonica

* Castiglione della Pescaia

* Grosseto

* Orbetello

Friuli Venezia Giulia

* Grado

* Lignano Sabbiadoro

Veneto

* San Michele al Tagliamento

* Caorle

* Eraclea

* Jesolo

* Cavallino Treporti

* Venezia

* Chioggia

* Rosolina

* Porto Tolle

Emilia Romagna

* Comacchio

* Ravenna

* Cervia

* Cesenatico

* Gatteo

* San Mauro Pascoli

* Bellaria Igea Marina

* Riccione

* 91. Misano Adriatico

* Cattolica

Marche

* Gabicce Mare

* Pesaro

* Fano

* Mondolfo

* Senigallia

* Ancona

* Sirolo

* Numana

* Porto Recanati

* Potenza Picena

* Civitanova Marche

* Porto Sant’Elpidio

* Fermo

* Porto San Giorgio

* Altidona

* Pedaso

* Campofilone

* Cupra Marittima

* Grottammare

* San Benedetto del Tronto

Abruzzo

* Martinsicuro

* Alba Adriatica

* Tortoreto

* Giulianova

* Roseto degli Abruzzi

* Pineto

* Silvi

* Pescara

* Francavilla al Mare

* Ortona

* Fossacesia

* Torino di Sangro

* Vasto

* San Salvo

* Villalago

* Scanno

Molise

* Termoli

* Campomarino

Lazio

* Trevignano Romano

* Anzio

* Latina

* Sabaudia

* San Felice Circeo

* Terracina

* Fondi

* Sperlonga

* Gaeta

* Formia

* Minturno

Campania

* Cellole

* Massa Lubrense

* Sorrento

* Piano di Sorrento

* Vico Equense

* Anacapri

* Positano

* Agropoli

* Castellabate

* Montecorice

* San Mauro Cilento

* Pollica

* Casal Velino

* Ascea

* Pisciotta

* Centola

* Camerota

* Ispani

* Vibonati

* Sapri

Basilicata

* Maratea

* Bernalda

* Pisticci

* Policoro

* Nova Siri

Puglia

* Isole Tremiti

* Rodi Garganico

* Peschici

* Vieste

* Zapponeta

* Margherita di Savoia

* Bisceglie

* Polignano a Mare

* Monopoli

* Fasano

* Ostuni

* Carovigno

* Lecce

* Melendugno

* Castro

* Castrignano del Capo

* Patù

* Salve

* Ugento

* Gallipoli

* Nardò

* Manduria

* Maruggio

* Pulsano

* Leporano

* Castellaneta

* Ginosa

Calabria

* Tortora

* Praia a Mare

* San Nicola Arcella

* Santa Maria del Cedro

* Diamante

* Rocca Imperiale

* Roseto Capo Spulico

* Trebisacce

* Villapiana

* Corigliano Rossano

* Cariati

* Cirò Marina

* Melissa

* Isola di Capo Rizzuto

* Cropani

* Sellia Marina

* Catanzaro

* Soverato

* Parghelia

* Tropea

* Caulonia

* Roccella Jonica

* Siderno

Sicilia

* Messina

* Alì Terme

* Nizza di Sicilia

* Roccalumera

* Furci Siculo

* Santa Teresa di Riva

* Letojanni

* Taormina

* Tusa

* Modica

* Pozzallo

* Scicli

* Ragusa

* Menfi

Sardegna

* Castelsardo

* Sorso

* Sassari

* Santa Teresa Gallura

* Aglientu

* Trinità d’Agultu e Vignola

* Badesi

* La Maddalena

* Palau

* Budoni

* San Teodoro

* Oristano

* Tortolì

* Bari Sardo

* Quartu Sant’Elena

* Sant’Antioco

