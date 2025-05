Il GreenLoop Festival mette in circolo la moda etica e il riuso artistico

Dal 9 all’11 maggio Morro D’Alba ospita la quarta edizione della rassegna dedicata all’incontro tra arte ed economia circolare. Spettacoli, talk, mostre e laboratori all’insegna della sostenibilità e del riuso. Sabato sera un’esclusiva sfilata di moda etica. Tra gli stand del GreenLoop Village abbigliamento consapevole, artigianato e prodotti gastronomici

MORRO D’ALBA – Il GreenLoop Festival torna a fare tappa a Morro D’Alba, dove il suo viaggio nell’immaginario dei futuri sostenibili ha avuto origine 4 anni fa. Nel fine settimana il suggestivo borgo collinare sarà il cuore pulsante di un mondo che guarda alla sostenibilità ambientale attraverso spettacoli, mostre, workshop, laboratori, mercatini e un’esclusiva sfilata di moda etica.

Un weekend ricco di appuntamenti

Venerdì 9 maggio, alle ore 21, assisteremo alla proiezione del docu-film “Junk – Armadi Pieni” all’Auditorium Santa Teleucania.

La serie Sky Original è un viaggio crudo nell’impatto globale del Fast Fashion sotto la guida di Matteo Ward, imprenditore, attivista e divulgatore green, co-autore del documentario insieme a Olmo Parenti e Matteo Keffer del collettivo creativo A Thing By.

Alle 18, alla Cantina Vicari, il primo dei due aperitivi circolari di questa edizione, “Plastica Fantastica” dedicato al tema della trasformazione dei rifiuti in opere d’arte. Interverranno Marco Cardinaletti (Direttore Green Loop Festival), Simona Cardinali (Responsabile Musei Civici Comune di Jesi e Referente Archeoplastica), Matteo Giantomassi (Responsabile Comunicazione ATA Rifiuti Ancona), Ludovica Cirillo (Eco Designer di gioielli), Leonardo Puliti (Direttore Regionale Plastic Free).

Il talk sarà anche l’occasione di presentare al pubblico la mostra Archeoplastica, collezione di rifiuti plastici datati tra gli anni 50 e gli anni 80 che nasce per sensibilizzare cittadini, studenti e turisti sull’inquinamento marino causato dalla plastica e promuovere un uso più consapevole di questo materiale. La mostra ha debuttato con enorme successo a Jesi e ora viene riallestita, in collaborazione con il

Museo Tattile Statale Omero di Ancona e la Soprintendenza Archeologica delle Marche, e grazie al contributo di Tech-Poll srl, nei 3 giorni del GreenLoop a Morro D’Alba.

Prologo alla prima giornata del festival sarà la presentazione del progetto “L’acqua non va per l’insù”, promosso da ATA Rifiuti in collaborazione con Viva Servizi con l’obiettivo di ridurre l’utilizzo di imballaggi monouso valorizzando l’acqua pubblica come risorsa locale. Appuntamento al Circolo Acli di Morro alle 16.

Sabato 10 maggio, ore 19, l’appuntamento clou di questa edizione: la sfilata di moda sostenibile proposta dal Collettivo Moda Consapevole lungo il suggestivo camminamento della “Scarpa”, trasformato per l’occasione in una passerella dedicata alla sostenibilità, all’inclusività e all’artigianalità consapevole. Tanti i brand che hanno accettato di partecipare all’evento che vuole ispirare nuove abitudini e sensibilizzare sulle possibilità di una moda che mette al centro il pianeta e le persone.

In serata il centro storico di Morro si trasformerà in un palcoscenico per ospitare la Circular Night, spettacolari esibizioni di AerialHoop e Poldance con gli atleti di Asilestudio di Jesi, e balli popolari con il gruppo Danzintondo. A chiudere la serata l’originalissimo Dj Set degli “Anticyclone”, due giovani talenti provenienti da Avellino che suonano musica elettronica alimentata da un pannello solare da loro progettato e costruito.

Alle 17.30 all’Enoteca di Morro d’Alba, il secondo aperitivo circolare “Rivesti la Moda” approfondirà le alternative al fast fashion con Alessandra Gallo (Fashionable Green) e Francesca Bracalenti (Confartigianato).

La moda sostenibile potrà anche essere indossata e acquistata dal pubblico nel nuovissimo spazio GreenLoop Village, tra stand di moda, artigianato, enogastronomia a Km0. Aperto il sabato dalle ore 17 alle ore 23 e poi la domenica mattina dalle 10 alle 13.

Sempre legato al GreenLoop anche il laboratorio di gioielli ricavati dai RAEE (Rifiuti e Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), ospitato nella mattina di sabato presso il Liceo Artistico Mannucci di Jesi, e guidato da Ludovica Cirillo, architetta e designer italiana, fondatrice del brand byLUDO.

Domenica mattina gli ultimi appuntamenti del festival: il clean-up nel centro di Morro, passeggiata green per stare insieme all’aria aperta e ripulire le strade (incontro ore 8,45 per la registrazione e la partenza) e infine il seminario “Riviviamo l’Energia” sulla nascente Comunità Energetica Rinnovabile di Morro d’Alba, con interventi di Giorgio Nanni

(Responsabile Energia e Ambiente Legacoop), Enrico Ciarimboli (Sindaco di Morro D’Alba), Massimo Belfiore (Presidente SBAM), Fabio Pirone (Designer e fondatore di Texture Stereolitografia).

GreenLoop Festival è promosso dal Comune di Morro D’Alba (AN), con la direzione scientifica e artistica di Vitamina C, Eurocube, economiacircolare.com, e l’insostituibile partnership di numerosi enti, aziende e associazioni.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.

Il programma completo è su www.greenloopfestival.com

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it