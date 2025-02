Festa con due sindaci per i cento anni di Valentina D’Aquili

L’assessore Romagnoli: “Una vita dedicata all’insegnamento e alla comunità”

MAIOLATI SPONTINI – «È con grande gioia che la comunità di Maiolati Spontini oggi celebra il centesimo compleanno di Valentina D’Aquili, una donna straordinaria che ha dedicato la sua vita all’insegnamento e alla comunità». Sono le parole rivolte dal sindaco Tiziano Consoli alla neo centenaria, durante la festa che si è tenuta nella sua abitazione, alla presenza di numerosi familiari. Era presente, oltre al primo cittadino di Maiolati Spontini, anche il sindaco di Montefano, Angela Barbieri, che ha voluto rendere omaggio a Valentina, nata a Montefano il 14 febbraio 1925 e residente a Maiolati Spontini dal 17 marzo 1998. Dopo una vita trascorsa nel Lazio come insegnante elementare, Valentina ha lasciato un’impronta indelebile nei cuori dei suoi alunni e nella comunità.

Dopo il matrimonio ad Appignano con Quintino Cittadini, anch’egli maestro elementare, Valentina ha iniziato la sua carriera insegnando nelle scuole di campagna delle Marche, dimostrando una dedizione e un amore per l’insegnamento senza pari. I suoi alunni e i genitori la ricordano sempre con affetto e gratitudine. Nel 1956, Valentina si è trasferita con il marito a San Cesareo, in provincia di Roma, dove ha continuato a insegnare a Borghesiana. Non ha avuto figli e ha mantenuto un legame speciale con i suoi genitori, Armando ed Enrica.

Con una mente attiva e una memoria allenata, Valentina è in grado di recitare poesie e ricordare aneddoti dei suoi alunni, inclusi nomi e posizioni di banco. Ha sempre avuto un cane, fra cui uno che la attendeva ogni giorno all’uscita della scuola. Valentina è stata tra le prime donne delle Marche a conseguire la patente di guida e ha viaggiato con la sua Balilla Isotta Franchini. Sempre attenta al suo aspetto, si è presa cura di sé con dedizione. Oggi, Valentina è accudita dalla cugina Luciana Cesari e dal marito Giuseppe Testadiferro.

La giornata di festa ha visto la presenza di cugini, nipoti e pronipoti. Oltre ai due sindaci, c’erano anche l’assessore alle Politiche per la Famiglia Roberta Romagnoli, l’assessore ai Servizi sociali del comune di Montefano Cinzia Alba Grazia Calvia e il parroco don Igor Fregonese, che hanno espresso il loro affetto e la loro stima per Valentina.

L’assessore Romagnoli ha sottolineato che «festeggiare un centenario non è solo un tributo a una vita lunga e significativa, ma anche un’opportunità per rafforzare i legami sociali e promuovere una cultura del rispetto e della valorizzazione delle esperienze degli anziani. Si tratta di un momento di gioia e riflessione, che arricchisce non solo chi festeggia, ma l’intera comunità». Inoltre, l’assessore ha ricordato che «Valentina è la prima centenaria del 2025, ma a Maiolati quest’anno ci sono in tutto quattro centenarie, tutte donne. Auguriamo a Valentina D’Aquili un felice centenario, che sia accompagnato da amore, salute e serenità».

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it