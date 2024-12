Iniziativa di solidarietà dei Vigili del fuoco all’Ospedale pediatrico Augusto Murri di Fermo / VIDEO

FERMO – L’ondata di maltempo li ha tenuti impegnati anche il 25 dicembre. Ma i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Fermo non hanno comunque voluto rinunciare a donare un sorriso ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale Murri di Fermo. E così questa mattina, con tanto di autoscala, sono arrivati al Murri.

Il Babbo Natale dei Vigili del Fuoco è arrivato in ospedale calandosi direttamente nel balcone della Pediatria. Ad attenderlo i bimbi ricoverati, tra stupore, applausi ed emozioni. Con i bambini, presenti in corsia, ad accogliere le donne e gli uomini del 115, anche il direttore generale dell’Ast, dr. Roberto Grinta, il direttore sanitario, dr.ssa Elisa Draghi, il direttore dell’Area tecnica dell’Ast, ing. Rocco Tirabasso, il direttore del reparto, dr.ssa Veronica Albano e il personale della Pediatria. E via con la consegna dei doni nell’ambito dell’iniziativa organizzata e promossa dai Vigili del Fuoco e dalla Prefettura di Fermo che ha contribuito all’acquisto dei regali. Immancabili selfie e foto con “Babbo Natale”.

“Anche quest’anno il nostro comando provinciale, in collaborazione con la Prefettura e l’Ast – spiega l’ispettore, arch. Silvia Mazzocchetti – ha voluto donare un sorriso ai bimbi nel reparto. L’evento era programmato per i giorni scorsi ma l’emergenza maltempo ci ha visti impegnati su tutto il territorio. Nonostante ciò, trattandosi di un evento molto importante per noi, a cui non volevamo rinunciare, siamo venuti in Pediatria per portare un pò di magia e felicità ai bambini in queste festività natalizie”.

“I vigili del fuoco sono stati splendidi come sempre – le parole del direttore generale Ast Fermo, dr. Roberto Grinta – e ci hanno fatto questa bellissima sorpresa. Babbo Natale si è presentato ai bambini con tantissimi doni. Ringrazio il comando dei Vigili del Fuoco e la Prefettura per questa iniziativa che, regalando sorrisi ai bimbi in reparto, ha riempito di gioia i cuori di tutti noi. Ringrazio anche la Polizia di Stato che, a sua volta, ieri è venuta in reparto per consegnare dei regali ai piccoli pazienti. La sinergia e la vicinanza tra istituzioni è un bene prezioso che nel Fermano possiamo vantare, soprattutto quando si tramuta in gioia e speranza per i bambini”.

QUI SOTTO un video:

