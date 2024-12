Unità cinofile e reparti specializzati dei Carabinieri in campo al Piano San Lazzaro e agli Archi per la sicurezza dei residenti

ANCONA – Nel pomeriggio e nella serata di martedì, i Carabinieri di Ancona hanno nuovamente messo in campo un complesso dispositivo di controllo del territorio per la prevenzione dei reati e la sicurezza dei cittadini dei quartieri del Piano San Lazzaro e degli Archi. Analogamente a quanto già realizzato lo scorso 7 novembre, pur continuando nel frattempo a presidiare costantemente e con particolare attenzione le aree ritenute maggiormente sensibili del Capoluogo, l’Arma ha optato per orientare l’azione dei militari verso un concetto di sicurezza a tutto tondo, includendo verifiche mirate alla tutela dei consumatori, dei lavoratori e dell’ambiente con l’intervento dei militari specializzati del Nas (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità), del Nil (Nucleo Ispettorato del Lavoro) e del Gruppo Carabinieri Forestali di Ancona. Un focus specifico è stato dedicato all’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti, potendo disporre anche in questa circostanza del prezioso contributo dei cani antidroga del Nucleo CC Cinofili di Pesaro Bob, Kevin e One.

Proprio grazie al fiuto delle unità cinofile, in Corso Carlo Alberto sono state rinvenute 8 dosi di hashish già confezionate e pronte per lo spaccio, nascoste da un ignoto pusher all’interno di un’aiuola. Sempre i cani dell’Arma, utilizzati a supporto dei team dedicati al controllo alla circolazione stradale, hanno fiutato all’interno di un furgone condotto da un giovane residente in Provincia, la presenza di sostanze stupefacenti. A seguito di perquisizione, nell’abitacolo del veicolo sono state rinvenute piccole quantità di hashish e marijuana mentre nell’abitazione dell’uomo sono stati rinvenuti e sequestrati 150 grammi di hashish oltre ad alcuni rami secchi con infiorescenze di marijuana. L’uomo è stato denunciato.

In un altro veicolo, condotto da un ventenne, i militari della Sezione Radiomobile hanno rinvenuto uno spinello già confezionato oltre a due grinder, strumenti normalmente utilizzati per triturare la marijuana. La perquisizione, estesa all’abitazione del ragazzo, ha consentito di sequestrare ulteriori dosi di hashish e marijuana, un bilancino di precisione e una consistente somma di denaro in contanti, presumibilmente provento di attività di spaccio. Il ventenne è stato denunciato e la somma e lo stupefacente sono stati sequestrati.

Contemporaneamente i militari delle unità specializzate hanno sottoposto a controllo numerose attività commerciali. Un’attenzione specifica è stata dedicata alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per la quale sono state sospese le attività di una barberia e una macelleria per inottemperanza alle norme (del D. Lgs. 81/2008) in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Inoltre presso un minimarket e un negozio di kebab sono state accertate violazioni in materia di sicurezza alimentare e di tutela ambientale (per uso di shoppers non conformi agli standard comunitari anti-inquinamento), con la conseguente irrogazione di ammende e sanzioni amministrative che complessivamente ammontano a circa 70.000 euro.

