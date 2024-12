Fano, bimbi protagonisti al Gallizi con la “Scuola di biscottini”

FANO – ‘Potere ai giovani’, almeno nella giornata di oggi all’asilo Gallizi. I bimbi dell’istituto fanese, esibendo doti culinarie sorprendenti, hanno infatti deliziato i propri genitori realizzando, con il prezioso coordinamento e la supervisione di Fabio Tinucci, gustosissimi dolcetti natalizi.

L’iniziativa, denominata ‘Bambini a scuola di biscottini’, si è svolta nel pomeriggio, nell’ambito della continuità tra scuola e famiglia sul tema dell’alimentazione, argomento molto caro all’Amministrazione e in particolare ai Servizi Educativi.

Ben 25 bimbi, a partire dalle 17, si sono trasformati in altrettanti egregi chef, alle prese con farina, zucchero e decorazioni varie. Presenti, anche in veste di soddisfatti assaggiatori, il sindaco Luca Serfilippi e l’assessore Loredana Maria Laura Maghernino: “Da padre, vedere così tanti bimbi sorridenti ed entusiasti davanti al frutto del lavoro delle proprie mani è una vera gioia – commenta entusiasta il sindaco – Se poi pensiamo che questo evento sia utile anche ad avvicinarli ai genitori oltre che alla scuola stessa, vissuta in modo creativo e originale, ecco che la giornata odierna si trasforma in un’esperienza formativa che i bambini porteranno per sempre nel cuore”. “I nostri Servizi Educativi stanno dedicando molte energie all’educazione alimentare e alla refezione scolastica – conclude il sindaco – quindi siamo assolutamente felici del successo di questa iniziativa”.

“Lavoriamo da settimane alla ‘Scuola di biscottini’ e siamo soddisfatti di come sia andato questo primo appuntamento – spiega l’assessore Maghernino – Tengo a sottolineare che uno degli obiettivi era avvicinarci alle famiglie e lo abbiamo centrato in pieno, in linea con l’ampio progetto che stiamo portando avanti nell’ambito della refezione scolastica: il coinvolgimento dei genitori è anche alla base del nuovo regolamento delle commissioni mensa, nell’ottica di far crescere innanzitutto il gradimento dei pasti e poi di incoraggiare la consapevolezza dell’importanza di una sana alimentazione già dai primi mesi di vita”. Giovedì 12 dicembre la ‘Scuola di biscottini’ farà tappa alla scuola primaria Corridoni.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it