Un diciassettenne inseguito e fermato a Jesi dalla Polizia locale

Con targa manomessa non si ferma all’alt. Sequestrato anche hashish per uso personale

JESI – In sella al proprio ciclomotore, con targa manomessa per non essere vista, ha provato a sottrarsi all’alt della Polizia locale. Ma dopo un breve inseguimento è stato fermato e trovato tra l’altro in possesso di sostanza stupefacente.

Protagonista della bravata un diciassettenne il quale, percorrendo Viale della Vittoria, veniva intercettato da una pattuglia della Polizia locale che notava il veicolo sprovvisto di targa. Intimatogli l’alt con lampeggianti e paletta, il ragazzo, anziché fermarsi, ha proseguito nel tentativo di dileguarsi.

La pattuglia ha allora acceso la sirena e, dopo pochi secondi, lo ha raggiunto bloccandolo. Al controllo, sul minorenne veniva rinvenuto anche hashish per uso personale. Il giovane veniva identificato per il successivo deferimento all’autorità giudiziaria e, contattati i genitori, riconsegnato agli stessi, mentre il ciclomotore veniva sequestrato anche per ulteriori accertamenti.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it