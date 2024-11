A Mondolfo nuove politiche di sostegno alla maternità e paternità responsabile

Approvata dal Consiglio comunale una mozione presentata da Luisa Cecarini

MONDOLFO – Ieri sera, durante la seduta del Consiglio comunale di Mondolfo, è stata approvata una mozione a prima firma della consigliera PD Luisa Cecarini (nella foto), che impegna Sindaco e Giunta a mettere in atto politiche di sostegno alla maternità e paternità responsabile, in linea con la L. 194/1978, e a richiedere, nei tavoli di partecipazione degli enti territoriali alla programmazione socio-sanitaria, un potenziamento del Consultorio di Mondolfo.

In particolare, si prevede l’implementazione di personale socio-sanitario qualificato, inclusi mediatori/trici culturali, per garantire tutte le prestazioni necessarie alla tutela delle donne, delle coppie e della prole.

Inoltre, la Giunta si impegna a promuovere e patrocinare iniziative di informazione sui servizi erogati dal Consultorio in questo ambito.

La consigliera Cecarini aggiunge che “La discussione della mozione ha rappresentato un momento prezioso, sia nel precedente passaggio in commissione donne elette, sia in Consiglio, per riportare al centro un tema cruciale come la maternità e paternità responsabile e la tutela del diritto all’interruzione di gravidanza, che deve essere garantita come libera, sicura e gratuita.

“Tuttavia, riteniamo fondamentale che anche nelle Marche si dia piena attuazione alle linee di indirizzo ministeriali sull’IVG tramite l’utilizzo della pillola RU486, come avviene in altre Regioni.

“Non possiamo arretrare sui diritti conquistati. L’autodeterminazione delle donne sui propri corpi non è negoziabile e il nostro impegno per salvaguardare questi diritti continua. Siamo e saremo in prima linea, insieme alle tante associazioni che condividono questa battaglia, per costruire una società in cui i diritti delle donne siano pienamente rispettati e garantiti”.

