Inaugurato a San Michele al Fiume il defibrillatore messo a disposizione da MarcheVita / VIDEO

E’ stato installato nella parete esterna della filiale locale del Banco Marchigiano

SAN MICHELE AL FIUME – MarcheVita ETS – Cassa Mutua del Banco Marchigiano ha donato alla collettività un nuovo dispositivo salvavita. E’ stato installato presso la parete esterna della filiale del Banco Marchigiano di San Michele al Fiume.

Il defibrillatore, che sarà a disposizione di tutti, rappresenta un passo importante per la prevenzione e la protezione della salute, contribuendo a salvaguardare le vite di chiunque possa trovarsi in difficoltà in caso di emergenza cardiaca.

Durante l’evento, che ha visto la partecipazione dei bambini delle classi scolastiche, c’è anche stata una dimostrazione pratica di manovre salvavita ed è stata anche spiegata l’importanza dell’utilizzo tempestivo del dispositivo. Un’iniziativa che si inserisce in un progetto di sensibilizzazione che coinvolge non solo gli adulti ma anche le giovani generazioni, con l’obiettivo di diffondere una cultura di prevenzione e prontezza di intervento in situazioni di emergenza.

Un evento di successo, un momento di grande significato per tutta la comunità. Per questo un ringraziamento deve andare al sindaco di Mondavio Mirko Zenobi ed alle autorità che hanno preso parte all’iniziativa.

Ed ovviamente un sentito ringraziamento deve anche andare al Consiglio di Amministrazione di MarcheVita ETS, che, con passione e dedizione, promuove iniziative così importanti.

All’iniziativa hanno collaborato gli insegnanti e il dirigente scolastico dell’Istituto Gio Pomodoro. Fondamentale anche il contributo fornito dai volontari che hanno arricchito l’evento con professionalità.

Nell’occasione i responsabili di MarcheVita ETS hanno voluto ringraziare anche i bambini e le loro famiglie che hanno reso questo giorno speciale.

Un defibrillatore per tutti, uno strumento che rappresenta una speranza concreta per salvare vite. “Siamo felici – hanno ripetuto più volte i promotori dell’iniziativa – che ora sia a disposizione di tutta la nostra comunità”. “Insieme possiamo fare la differenza, e oggi l’abbiamo dimostrato. Grazie a tutti per il sostegno e per aver condiviso con noi questa bellissima giornata!”

QUI SOTTO un video:

