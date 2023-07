Marco Rossi nominato nuovo vicedirettore generale della BCC di Fano

Il manager subentra a Marco Pangrazi che ha lasciato per sopraggiunti limiti d’età. Il ringraziamento per la fiducia al DG Falcioni, al CdA ed a tutto il personale «molto motivato e preparato»

FANO – Marco Rossi è il nuovo Vicedirettore generale BCC Fano. L’incarico è stato formalizzato pochi giorni fa dal CdA dell’istituto di credito fanese e subentra a Marco Pangrazi che ha lasciato la banca per raggiunti limiti d’età.

Marco Rossi, 56 anni, originario di Fano, formazione contabile, ha una lunga e solidissima esperienza in BCC Fano, dove lavora dal 1991. Nel corso di oltre trent’anni di carriera ha ricoperto mansioni nei principali e strategici ambiti della banca fra i quali vice responsabile ufficio titoli, responsabile servizio finanza retail e private, responsabile area finanza e area commerciale. Tutte competenze fondamentali per assolvere al meglio il ruolo al vertice dell’istituto di credito. Il nuovo Vicedirettore generale succede a Marco Pangrazi che ha raggiunto l’età della pensione dopo oltre 40 anni di servizio in BCC Fano, gli ultimi 12 dei quali con la funzione di Vicedirettore generale.

«Assumo questo delicato e importante incarico in un momento storico caratterizzato da grandi sfide e cambiamenti – ha commentato il neo Vicedirettore generale Marco Rossi –. Il management della banca sa di poter fare sicuro affidamento sul lavoro di squadra di tutti i dipendenti, molto motivati e preparati, sempre capaci di mettersi in gioco portando avanti i valori inconfondibili del credito cooperativo nell’ambito del solido Gruppo Iccrea. Ringrazio il Direttore generale Giacomo Falcioni e il CdA BCC Fano per la fiducia riposta e un grazie speciale lo rivolgo anche all’amico e collega Marco Pangrazi che in tanti anni ha saputo svolgere con competenza e passione questa funzione».

Oggi l’istituto di credito fanese, forte di 112 anni di storia alle spalle, è banca di riferimento di un vasto territorio che si estende da Fano a Senigallia e immediato entroterra ed è al servizio di 34mila clienti e quasi 10mila soci. Il bilancio chiuso al 31/12/2022 ha certificato un utile di 5,9 milioni di euro, un patrimonio di poco superiore ai 105 milioni e il CET1 (Common Equity Tier 1 ratio, cioè l’indicatore della solidità di una banca secondo i parametri BCE) al 28,51%.

«Un caloroso benvenuto e augurio di buon lavoro a Marco Rossi, professionista di consolidata esperienza e preparazione – ha detto il Direttore generale Giacomo Falcioni -. Una figura dalle ottime competenze con cui proseguire, e dove utile rinnovare, l’importante lavoro svolto dal predecessore Marco Pangrazi che ringrazio per l’abnegazione, l’impegno e il sostegno dimostrato in tutti questi anni».

