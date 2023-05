Scegliere la bicicletta giusta: cosa tenere in considerazione

Con l’arrivo della primavera e l’avvicinarsi dell’estate torna impellente la necessità di vivere l’aria aperta, magari trasformando un semplice hobby in una sana e duratura abitudine.

Camminate all’aperto o passeggiate in bicicletta possono, dunque, passare dall’essere un mero passatempo a diventare la prassi per quanti, sfruttando la bella stagione, decidono di abbandonare la macchina e raggiungere il luogo di lavoro o di un appuntamento con mezzi più sostenibili, sia economicamente che in termini ambientali.

Una pratica, questa, che nella zona del pesarese è resa ancora più possibile grazie al progetto di ristrutturazione manutentiva della pista ciclabile Pesaro-Fano, nato dal risvegliato interesse di cittadini e turisti nei confronti del territorio marchigiano e di tutto ciò che ha da offrire.

Ma se camminare a piedi non richiede scelte particolari se non quella della giusta scarpa o dell’abbigliamento migliore per praticare sport, la bicicletta si porta dietro una serie di elementi da tenere in considerazione.

Individuare l’utilizzo e il tipo di strada

Non esiste una bicicletta migliore, più bella o più prestante. Tutto varia in base al tipo di necessità, al livello di conoscenza del mezzo, alla propria preparazione atletica, al tipo di utilizzo che se ne andrà a fare e alle strade che si percorreranno.

Se, per esempio, si ha intenzione di utilizzare la bicicletta solo per raggiungere il posto di lavoro o sbrigare altre commissioni, presumibilmente si percorreranno strade asfaltate o piste ciclabili. Questo porterà la scelta della bicicletta da acquistare verso una tipologia da strada o da corsa, con ruote create apposta per attraversare superfici lisce e leggere per una maggiore facilità di movimento.

D’altro canto, se si utilizza la bici solo per scampagnate tra i boschi sarà consigliabile propendere per l’acquisto di una mountain bike, dalle ruote più grandi e con degli ammortizzatori migliori creati apposta per far fronte a strade dissestate e non uniformi.

Ancora, le bici ibride serviranno a chi intende muoversi sia in città che in strade sterrate.

Il consiglio, dunque, è di individuare prima i propri bisogni e le proprie abitudini e partire da qui per arrivare in negozio con le idee già chiare.

Un occhio al costo

Certamente, a contribuire nella scelta della bicicletta da acquistare ci sono anche i costi a cui si va incontro.

Sul mercato esistono biciclette di tutti i tipi e per tutte le tasche. Da tenere presente, tuttavia, è che si ottiene ciò per cui si è pagato. Ciò non significa che una bicicletta che costa di meno sia necessariamente una bicicletta peggiore. Semplicemente ogni tipo di esperienza ricercata avrà un prezzo diverso.

Tra i costi da considerare, poi, c’è anche quello relativo all’assicurazione per la bicicletta volta alla tutela del ciclista, sia per la circolazione in strada che per chi ama percorrere strade sterrate.

La taglia perfetta

Non solo costi e tipologia di strada: se è vero che la bicicletta perfetta non esiste, esiste però la bicicletta perfetta per ognuno di noi. Sarà, quindi, necessario lasciarsi aiutare nella scelta della stessa prescindendo dall’aspetto ma concentrandosi su comfort del mezzo e taglia della persona che andrà poi ad utilizzarlo.

Il consiglio, in questo caso, è di provare biciclette diverse prima di ultimare l’acquisto.

