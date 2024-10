Una nuova casa per il gioiello della progettazione marchigiana

Il Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona, Livio Gambacorta e l’Ingegnere Andrea Gaggiotti, inaugurano, insieme agli altri soci più giovani, la location rinnovata della società Acale, in via Caduti del lavoro 40, nel capoluogo dorico

ANCONA – Costruire un futuro in cui idee e pensieri si trasformano nella più innovativa arte dell’edificazione e del restauro non è più un’utopia. È la sfida di Acale, società di ingegneria nata come evoluzione dell’attività libero professionale degli ingegneri Andrea Gaggiotti e Livio Gambacorta, iniziata nel 1986 e poi sviluppatasi in forma associativa.

La struttura si occupa di restauri di edifici monumentali, di architettura, recuperi strutturali in zone sismiche, geotecnica, opere marittime e infrastrutture del territorio, arrivando a progettare opere pubbliche per oltre un miliardo di euro.

L’inaugurazione della nuova sede di questo gioiello della progettazione nazionale Made in Marche, si terrà venerdì 25 ottobre a partire dalle 17 in via Caduti del lavoro 40 ad Ancona. Ad intervenire gli Ingegneri Andrea Gaggiotti e Livio Gambacorta, fondatori della società, oltre agli altri soci Zakhia Bassil, Andrea Mondini, Laura Del Prete, Ilaria Persico, Elisabetta Bersanetti e l’architetto Roberto Stella.

Durante l’iniziativa emergerà la vision fortemente innovativa della società, volta ad integrare esperienze e conoscenze diverse, grazie anche ai suoi 40 professionisti impegnati nell’attività di studio per esplorare il presente e rendere il futuro sempre più all’avanguardia.

