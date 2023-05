Elezioni a Chiaravalle, giovedì confronto pubblico con i candidati sindaco

CHIARAVALLE – Giovedì 11 maggio, alle ore 17, a Chiaravalle, presso la Sala della Croce Gialla, in via Fratelli Cervi, 1, incontro pubblico organizzato e promosso da Cgil Cisl Uil Ancona insieme al sindacato dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl, Uil pensionati, con i candidati Sindaco al Comune di Chiaravalle in vista delle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio.

Al confronto interverranno i quattro candidati: Cristina Amicucci, per Chiravalle Domani; Gianluca Fenucci, per Pronti per Chiaravalle; Maria Letizia Ruello, per Città in Comune; Roberto Sabbatini, per Insieme per Chiaravalle.

Al centro del dibattito ci saranno i temi del lavoro, dello sviluppo del territorio, della sanità e dei servizi sociali, delle politiche culturali e per i giovani. La cittadinanza è invitata a partecipare.

