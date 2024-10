La Statale 452 della Contessa una porta tra terra e mare

di STEFANO MEI*

CAGLI – Torna alla ribalta la Statale 452 della Contessa. Infatti la recente conferenza svoltasi a Gubbio per presentare il progetto di marketing territoriale intitolato “La Contessa, una porta tra terra e mare” è una importante iniziativa che mira a rilanciare il territorio compreso tra Umbria e Marche e testimonia l’importanza del collegamento tra le due regioni, attraverso il miglior collegamento tra Fano, Fossombrone, Acqualagna, Cagli, Cantiano e poi Gubbio e Perugia, fino a Roma che è un polo di primaria importanza del commercio e dell’industria del nostro Paese.

Il progetto promosso da Confcommercio Umbria e Confcommercio Pesaro, con il sostegno del Comune di Gubbio, dell’Assessorato al Turismo della Regione Umbria e della Camera di Commercio dell’Umbria è rivolto in particolare al turismo ed al commercio, ma mette ancora una volta in luce l’importanza del collegamento Fano-Roma quale asse viario strategico per l’economia di Marche ed Umbria. Il cuore del progetto “La Contessa, una porta tra terra e mare” come riportato nel suo stesso titolo dagli organizzatori sta nella consapevolezza che la statale 452 Contessa rappresenta la via più breve per raggiungere la provincia di Pesaro e l’Adriatico dal Lazio e dall’Umbria.

Il Sindaco di Gubbio Vittorio Fiorucci ha dichiarato in quest’occasione: “Stiamo parlando di due territori che devono muoversi insieme, anche per le infrastrutture. Il passaggio della Contessa è importante per gli eugubini, ma lo è anche per i cantianesi che a Gubbio hanno tanti interessi lavorativi e per il vicino Ospedale. La Contessa ci apre la via al mare“.

Come Udc riteniamo che indubbiamente si tratti di una iniziativa che va sostenuta e che mette di nuovo in luce la necessità di ammodernare il tratto viario in questione visto che il valico della Contessa è l’imbuto che frena il traffico di mezzi pesanti, aumenta i consumi e di conseguenza i costi del trasporto oltre che l’inquinamento. Torna ancora in primo piano il progetto di abbassamento del tracciato della strada finanziato e redatto anni fa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e del quale l’Udc si è occupata in varie occasioni ed incontri.

*Segretario Udc Cagli

(Nella foto l’incontro tenutosi a Cagli nel marzo 2023)

