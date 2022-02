Il Colle dei Cappuccini si scala come l’Everest: a Fossombrone la nuova frontiera del ciclismo

FOSSOMBRONE – La nuova frontiera del ciclismo? Si chiama ‘Everesting’ e per i coraggiosi della bici è pronta a materializzarsi a Fossombrone. La regia è dell’associazione sportiva dilettantistica locale ‘I Briganti’ che organizza, con il patrocinio della Provincia, una maxiscalata del Colle dei Cappuccini per 40 volte di seguito. Fino a raggiungere gli 8848 metri di dislivello, corrispondenti all’altitudine della montagna più alta del mondo. Si tratta di una disciplina che sta uscendo sempre più dalla nicchia, conquistando l’attenzione degli appassionati. Anche grazie alla ‘Everesting Italy’, schierata a supporto dell’evento forsempronese. L’iniziativa è in programma sabato 28 maggio (ritrovo alle ore 6 al bocciodromo), con prosecuzione fino al giorno successivo. Sottolinea il presidente del gruppo ciclistico organizzatore, Giorgio Ferretti: «Siamo già al lavoro su ogni dettaglio. Sarà una sfida per il corpo ma ancora di più per la mente. Specifichiamo, tuttavia, che la connotazione non è agonistica ma cicloturistica. Un appuntamento aperto a tutti: così valorizziamo l’ambiente, avvicinando le persone alla bicicletta e ai luoghi del territorio».

CIRCUITO – Ogni giro, da ripetere consecutivamente, sarà di tre chilometri e 700 metri, con un dislivello di 230 metri. Si stimano 25 minuti per completare un singolo segmento, con 148 chilometri complessivi di ascesa. «Ma non ci saranno limiti di tempo: sono ammesse tutte le pause ritenute opportune. Basterà dotarsi di un dispositivo gps per registrare l’intera attività. E alla fine richiedere l’omologazione», puntualizzano gli organizzatori. Obbligatori vestiti ad alta visibilità per la notte e illuminazione. Ristoro allestito in cima. Iscrizioni (20 euro) entro la data massima del 15 maggio. Per informazioni telefonare al 3282175034 oppure consultare la pagina facebook ‘Everesting di gruppo’, che verrà aggiornata periodicamente con i dettagli. (f.n.)

