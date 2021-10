Con la moto contro un’auto, muore a 50 anni Simone Battaglini

FOSSOMBRONE – Un altro tragico incidente si è verificato lungo la vecchia Flaminia, in prossimità dell’uscita di Fossombrone Ovest.

Vi ha perso la vita un cinquantenne di Fossombrone, Simone Battaglini (nella foto), che, mentre stava rientrando a casa, alla guida della sua moto – una Bmw -, è entrato in collisione, per cause in via di accertamento, con un’auto, una Fiat Panda. Un urto violentissimo costato la vita all’uomo.

Immediatamente – erano le 17.30 – sono stati allertati i soccorsi ma, i sanitari intervenuti non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Simone Battaglini era molto conosciuto. Per lavoro consegnava medicinali alle farmacie per conto di un’azienda di Fano. Ma era anche addetto alla sicurezza del Megà, la maxi discoteca di Senigallia. Ed i titolari lo ricordano come un grande professionista, un grande amico e, soprattutto, una brava persona, “l’angelo custode di tante serate”.

Simone Battaglini lascia la moglie Cristiana e due figlie di 15 e 17 anni.

Ieri sera, appena si è diffusa la notizia del tragico incidente, in segno di lutto, a Fossombrone, è stata anche rinviata la seduta di insediamento del nuovo Consiglio comunale.

