Il Banco Marchigiano nuovo sponsor della Pallavolo Senigallia per un progetto che va oltre lo sport / Video

Il Banco Marchigiano nuovo sponsor della Pallavolo Senigallia per un progetto che va oltre lo sport

SENIGALLIA – In una bella serata all’Hotel Raffaello di Senigallia è stata presentata alla stampa la squadra femminile dell’Us Pallavolo Senigallia, ma, più in generale, sono state presentate le novità che caratterizzeranno la stagione che sta per iniziare.

La prima riguarda il nuovo sponsor principale della squadra. Sarà il Banco Marchigiano che, insieme alla Cioccolaterie Miv, darà il nome alla squadra.

Presenti alla serata i dirigenti dell’istituto di credito: il consigliere d’amministrazione Claudio Marcantognini, Stefano Cecarini (responsabile area mercato), Daniela Milani (responsabile marketing), Matteo Petrolati (direttore della filiale Senigallia centro), Stefano Morganti (direttore della filiale di Cesano) e Stefano Sartini (responsabile area nord specialista aziende).

Soddisfazione reciproca per questa nuova partnership è stata espressa dal vice presidente dell’Us Pallavolo Senigallia Simone Facchini e dal membro del Cda della banca Claudio Marcantognini.

Il ringraziamento della società è stato rivolto anche agli altri sponsor i cui rappresentanti erano presenti alla serata, dalla già citata Miv, alla Security Tape (main sponsor della squadra maschile di serie D), alla Protec Ambiente, partner storico della società fino alla Filomeno, azienda di telecomunicazioni che ha reso possibile la trasmissione in streaming delle partite.

Il direttore tecnico dell’Us Roberto Paradisi ha parlato del progetto di affidarsi alle giovani giocatrici under 18 che, già lo scorso anno, hanno brillato sia in serie C, sia nei campionati giovanili laureandosi campionesse provinciali e vice campionesse regionali under 17.

Con l’occasione sono state presentate anche le nuove maglie della squadra, disegnate su progetto grafico di Andrea Amadio. La divisa è azzurra (fucsia per il libero) con un’aquila stilizzata sulla quale campeggia il motto greco μολὼν λαβέ (Molòn labé), in italiano “Vieni a prendere”, la frase che fu pronunciata dal re di Sparta Leonida I in risposta alla richiesta di consegnare le armi, avanzata dal re persiano Serse durante la battaglia delle Termopili.

Presentata anche l’iniziativa che vedrà protagonista il giornalista Luca Pagliari dal titolo “Oltre la rete, percorsi di cultura, di sport, di etica”.

In una serie di incontri che saranno messi in calendario nel corso della stagione, a ragazze e ragazzi tesserati con l’Us saranno raccontate da Pagliari storie che vedono protagonisti loro coetanei alle prese con i pericoli e le tentazioni tipiche dell’età giovanile.

Un modo per educare i giovani al di là della pratica sportiva, mission che l’Us Pallavolo Senigallia si è sempre voluta attribuire.

Tutto si è concluso con un brindisi tra i partecipanti, augurio per una bella stagione sportiva.

QUI SOTTO l’intervista a Roberto Paradisi

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it