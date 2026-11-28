ANCONA – La sinergia perfetta del brillante lavoro di squadra dei Carabinieri, frutto di costante controllo del territorio e meticolosa attività investigativa, e la prontezza di riflessi di familiari delle vittime, ha consentito ai Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ancona, di infliggere un duro colpo all’odioso fenomeno delle truffe ai danni di anziani. L’operazione si è conclusa con l’arresto in flagranza di reato di due uomini di 34 e 30 anni, residenti in Campania nell’hinterland napoletano, e già gravati da precedenti di polizia, intercettati e bloccati subito dopo aver raggirato una coppia di anziani coniugi.

L’operazione è scaturita nell’ambito di un mirato servizio di prevenzione e repressione dei reati contro le fasce deboli. A far scattare l’allarme il transito – nel comune di Falconara Marittima – di un’autovettura che effettuava movimenti sospetti notata dai Carabinieri in quanto già segnalata da cittadini di Ancona e Comuni limitrofi quale auto in uso a probabili truffatori.

I Carabinieri hanno avviato un articolato e discreto servizio di pedinamento dell’autovettura lungo il tragitto fino al capoluogo dorico.

L’azione si è concretizzata intorno alle 14:00 in via Panoramica ad Ancona: i militari hanno cinturato l’area e fermato i malviventi all’uscita di un condominio, impedendo qualsiasi tentativo di fuga.

Poco prima, i malfattori avevano messo in atto la classica truffa secondo un copione ormai collaudato del “finto carabiniere”. Una 90enne anconetana era stata raggiunta al telefono da un sedicente militare che, con tono allarmistico, le aveva prospettato il coinvolgimento dell’auto del marito in una grave rapina avvenuta poco prima in una gioielleria cittadina. Con l’inganno e la pressione psicologica, l’interlocutore aveva convinto l’anziana a raccogliere tutto l’oro custodito in casa e il denaro contante per consegnarlo a un fantomatico “carabiniere” incaricato di effettuare un rapido raffronto. Proprio mentre il raggiro sembrava compiersi, la governante, presente in casa, intuendo la natura truffaldina della richiesta, con estrema discrezione e senza destare sospetto nei malviventi, ha contattato la figlia della coppia, consentendole di lanciare subito l’allarme al Numero Unico di Emergenza 112.

L’intercettazione della Lancia Y bianca e il blitz

La segnalazione arrivata alla Centrale Operativa si è incastrata alla perfezione nell’attività già in corso. Quando i due uomini sono usciti dal condominio dell’anziana con la refurtiva, hanno trovato ad attenderli i Carabinieri che, con dispositivo coordinato e discreto, avevano cinturato il condominio sbarrando ogni via di fuga, sorprendendo e bloccando immediatamente i due malfattori.

Nelle tasche dei due fermati è stato recuperato l’intero bottino appena sottratto: circa 4.000 euro in contanti e preziosi monili in oro. I beni sono stati immediatamente restituiti alla 90enne che, ancora emozionata, ha voluto ringraziare i militari per la vicinanza e la rapidità dell’intervento.

I provvedimenti

I due arrestati dovranno rispondere di truffa aggravata in concorso. Per uno di loro la posizione si è ulteriormente aggravata: trovato in possesso di quasi un grammo di cocaina — circostanza che gli è valsa la segnalazione alla Prefettura quale assuntore — si è anche rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tossicologici alla guida, venendo così deferito all’Autorità Giudiziaria. Entrambi sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della Tenenza di Falconara Marittima, in attesa dell’udienza di convalida.

L’impegno quotidiano dell’Arma e il vademecum per i cittadini

Il risultato operativo conferma l’efficacia della costante attività di prevenzione e sensibilizzazione che i Carabinieri del Comando Provinciale di Ancona portano avanti quotidianamente sul territorio — attraverso incontri nelle parrocchie, nei centri di aggregazione e il dialogo costante con la popolazione — per creare una vera e propria “rete di protezione” attorno alle fasce più vulnerabili. La sinergia tra la brillante azione dei Carabinieri e l’immediatezza della concomitante segnalazione pervenuta dalla governante dimostra quanto la consapevolezza del fenomeno sia l’arma migliore per neutralizzare i truffatori.

A tutela di tutti i cittadini, l’Arma dei Carabinieri rinnova alcune semplici ma fondamentali regole di autodifesa:

Nessuna richiesta di denaro o gioielli: Nessun Carabiniere, appartenente alle Forze dell’Ordine, avvocato o incaricato di enti pubblici si presenterà mai a casa per chiedere denaro contante, bancomat o monili d’oro, né per pagare presunte cauzioni, né per effettuare “perizie” o verifiche su furti e rapine.

Nessun Carabiniere, appartenente alle Forze dell’Ordine, avvocato o incaricato di enti pubblici si presenterà mai a casa per chiedere denaro contante, bancomat o monili d’oro, né per pagare presunte cauzioni, né per effettuare “perizie” o verifiche su furti e rapine. Riagganciare e verificare: In caso di telefonate sospette o allarmistiche su presunti incidenti o guai giudiziari di familiari, occorre mantenere la calma, riagganciare immediatamente e chiamare il 112 utilizzando un altro apparecchio (o assicurandosi prima che la linea sia effettivamente libera, poiché i truffatori spesso restano in linea per simulare la risposta delle forze dell’ordine).

In caso di telefonate sospette o allarmistiche su presunti incidenti o guai giudiziari di familiari, occorre mantenere la calma, riagganciare immediatamente e chiamare il utilizzando un altro apparecchio (o assicurandosi prima che la linea sia effettivamente libera, poiché i truffatori spesso restano in linea per simulare la risposta delle forze dell’ordine). Non aprire agli sconosciuti: Non consentire mai l’accesso in casa a persone sconosciute che si qualificano come operatori di servizi o appartenenti alle forze dell’ordine senza aver prima verificato l’effettiva esistenza del servizio chiamando il 112.

Non consentire mai l’accesso in casa a persone sconosciute che si qualificano come operatori di servizi o appartenenti alle forze dell’ordine senza aver prima verificato l’effettiva esistenza del servizio chiamando il 112. Segnalare sempre: Anche in presenza di un semplice dubbio o di un tentativo non andato a segno, contattare tempestivamente il 112 o rivolgersi alla Stazione Carabinieri più vicina è fondamentale per consentire alle pattuglie di intercettare i malviventi.

Si precisa che le persone arrestate sono da considerarsi sottoposte ad indagini e pertanto presunte innocenti sino a sentenza definitiva di condanna.

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