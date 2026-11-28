Ekoclub International, sezione provinciale di Pesaro/Urbino, e Comune insieme per l’intervento

COLLI AL METAURO – Una mattinata all’insegna della tutela ambientale e della sinergia tra associazioni, imprese e istituzioni ha animato la comunità di Calcinelli in occasione della Festa dell’Albero.

L’iniziativa, promossa da Ekoclub International, ha visto la messa a dimora di tre nuovi alberi al Parco Sant’Egidio: 2 piante Morus Platanifoglia Fruitless e 1 pianta di Frassino Maggiore (Fraxinus excelsior)

Un gesto concreto per arricchire il verde pubblico e sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del patrimonio arboreo.

A testimonianza del forte legame con il territorio, all’evento hanno partecipato per l’associazione ambientalista la presidente provinciale di Ekoclub Graziella Gorgolini, il vicepresidente Gabriele Vincenzi e il consigliere Gianluca Bernardini.

Particolarmente sentita è stata la vicinanza dell’Amministrazione comunale di Colli al Metauro, presente al completo per sostenere l’iniziativa con il sindaco Pietro Briganti, la vicesindaca Annachiara Mascarucci e l’assessore Marco Bargnesi.

La presenza congiunta di amministratori e volontari ha ribadito l’obiettivo comune di prendersi cura degli spazi verdi, lasciando un segnale tangibile alle future generazioni.

La riuscita della manifestazione è stata resa possibile grazie alla preziosa collaborazione del territorio: gli organizzatori hanno rivolto un ringraziamento speciale a Reverde Garden di Regini, che ha fornito il supporto tecnico e materiale necessario per la piantumazione.

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