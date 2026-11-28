JESI – Prosegue con incisività e costante presenza sul territorio l’attività preventiva e repressiva condotta dall’Arma dei Carabinieri a tutela della sicurezza dei cittadini e della vivibilità urbana. Nella notte, a Jesi, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno portato a termine una brillante operazione antidroga, culminata con l’arresto in flagranza di reato di un 40enne del posto e già gravato da precedenti specifici.

L’intervento è scaturito nell’ambito di un mirato servizio predisposto proprio per reprimere il fenomeno dello spaccio nei punti più sensibili della città.

Intorno alla mezzanotte, transitando per una delle strade limitrofe ai giardini pubblici del “Parco del pero”, i militari hanno notato e sorpreso l’uomo nella piena flagranza dello spaccio di sostanza stupefacente a un acquirente, quest’ultimo rapidamente dileguatosi.

La tempestività e la prontezza operativa dei Carabinieri hanno consentito di bloccare immediatamente il sospettato. Il controllo personale ha permesso di rinvenire otto dosi di cocaina per un totale di nove grammi, una dose di hashish di 0,23 grammi, un bilancino di precisione e la somma in contanti di 65 euro, verosimile provento dell’illecita attività.

I militari hanno quindi esteso le operazioni di perquisizione all’abitazione dell’uomo. L’accertamento domiciliare ha consentito di scoprire e sequestrare un’ulteriore dose di cocaina da 0,68 grammi e una confezione contenente 3,22 grammi di crack, sostanza stupefacente cristallizzata a scaglie.

L’uomo è stato pertanto dichiarato in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e sottoposto al regime degli arresti domiciliari. Stupefacente, denaro e bilancino sono stati sottoposti a sequestro.

L’operazione testimonia la costante attenzione della Compagnia Carabinieri di Jesi nella vigilanza delle aree verdi e nel contrasto alla diffusione delle droghe sul territorio.

Si precisa che la persona arrestata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

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