ANCONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti nella frazione di Montesicuro per il recupero di un bovino.

La squadra di Ancona, con il supporto del nucleo SAPR regionale, ha provveduto al recupero dell’animale.

Sul posto anche personale della Protezione Civile, il veterinario e i Carabinieri.

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