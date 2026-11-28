COLLI AL METAURO – Si alza domenica 29 novembre il sipario sulla 12esima edizione del Mercatino di Natale nell’affascinante borgo di Serrungarina.

L’evento, tra quelli natalizi di maggior successo, organizzato dall’Associazione Metauro Eventi ODV, in collaborazione con la Pro loco di Serrungarina, con il patrocinio del Comune di Colli al Metauro, Provincia di Pesaro Urbino, Consiglio regionale delle Marche e Itinerario della Bellezza-Confcommercio Marche Nord, proseguirà domenica 6 e martedì 8 dicembre. La manifestazione fa parte anche quest’anno del circuito “Il Natale che non ti aspetti” dell’Unpli Pesaro Urbino.

Nel cuore del centro storico, che conserva quasi intatto il suo circuito fortificato, lungo i suggestivi vicoli si snoda il ricchissimo mercatino. I visitatori potranno trovare oltre 60 espositori tra hobbisti, artigiani, produttori locali con tante idee regalo interessanti e originali.

La giornata si aprirà molto presto. Alle 8.30 circa i ciclisti de I Muli Stracchi partiranno per la consueta Pedalata di Natale. Le iscrizioni sono aperte dalle 7:45 presso il bar ristorante “Da Luisa” (Serrungarina). Il giro sarà impreziosito da una tappa ristoro a Pozzuolo e da un ristoro a sorpresa. La mattinata si concluderà con un Polenta Party finale in Piazza Serafini.

Alle 14.30 il taglio del nastro da parte degli organizzatori e delle autorità, e l’inaugurazione della via delle scuole. I più piccoli saranno assoluti protagonisti: gli alunni degli istituti comprensivi di Montefelcino e Saltara, infatti, hanno addobbato con le loro creazioni una caratteristica via del borgo, che come nelle passate edizioni, lascerà tutti meravigliati. E non mancherà la casa di Babbo Natale dove scattarsi una foto ricordo e imbucare la propria letterina.

Il pomeriggio sarà un susseguirsi di spettacoli, musica e animazione.

La Salt Peanuts Band proporrà una colonna sonora itinerante tra swing, rock’n’roll e i grandi classici della musica italiana.

Il cantafavole Gianluca Lalli presenterà Gianni Rodari in musica: concerto e laboratori.

Imperdibile lo spettacolo delle eleganti Farfalle Bianche luminose che su trampoli attraverseranno le vie del centro storico, regalando magia e stupore.

Dalle 18 con l’associazione APNEA la tombola sotto il cielo stellato.

Come ogni edizione, anche l’arte avrà tanto spazio. Si potranno ammirare le esposizioni di opere fotografiche di Emanuela Regini e Michele Campanelli, la mostra di pittura ad olio a cura di Maria Rita Meloni e quella di sculture degli Scalpellini di Sant’Ippolito.

Il mercatino è da sempre anche l’occasione per una immersione nelle tradizioni e nelle atmosfere natalizie, che l’arte presepiale sa regalare. A Serrungarina fa parte della vita, della storia e della tradizione del borgo e quello meccanizzato ideato e realizzato dai fratelli Valentini è uno dei più grandi della regione. Oltre alla natività, sono ricostruite fedelmente scene di vita quotidiana.

Inoltre, in tutto il periodo delle festività sarà visitabile la mostra “I presepi del borgo” a cura di Odv “Borgo Ville c’è”.

In tutte le giornate apriranno la tensostruttura riscaldata in piazza dove degustare varie specialità e la cantina della Pro loco all’insegna delle tipicità e quella che proporrà dolci, cioccolata calda, castagne e vin brulè.

Per raggiungere il Mercatino di Serrungarina si potrà usufruire del servizio di Bus Navetta gratuito con partenza in Zona Bocciodromo (Tavernelle).

L’ingresso è gratuito. L’orario del mercatino è dalle 10.30 alle 21. Ulteriori informazioni nelle pagine social di Metauro Eventi e della Pro loco di Serrungarina

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