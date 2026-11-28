MONDOLFO – Un pubblico particolarmente interessato ha affollato venerdì sera la Biblioteca Comunale Bernardino Genga a Mondolfo dove si svolgeva l’incontro, dal titolo “Una veduta panoramica di Mondolfo nel 1626: considerazioni a quattro secoli dal volume di Francesco Mingucci“.

Tenuto dalla Sede di Mondolfo dell’Archeoclub d’Italia, con il patrocinio del Comune, la conferenza si è svolta a quattro secoli dal 1626 quando Francesco Mingucci realizzava il suo celebre manoscritto “Stati, Dominij, Città, Terre e Castelli dei Serenissimi Duchi e Principi Della Rovere”. A portare i saluti dell’Amministrazione comunale l’assessore Alessandro Tonelli, che ha ricordato l’importante ruolo svolto dall’associazionismo locale per l’animazione e promozione culturale del territorio.

Poi la parola è passata ai relatori dell’Archeoclub d’Italia. La storica dell’arte Roberta Francolini si è soffermata a parlare della biografia e delle opere di Francesco Mingucci, narrando anche di curiosi episodi occorsi nella vita dell’autore che sviluppò la sua arte fra Pesaro e Roma, producendo poi il celebre volume per Papa Urbano VIII Barberini in vista della devoluzione del ducato alla Sede Apostolica per l’estinzione del casato ducale dei Della Rovere. Ad Alessandro Berluti, invece, l’illustrazione della tavola del Mingucci dedicata alla Terra di Mondolfo, la più antica veduta panoramica “a volo d’uccello” della città fortificata sul mare.

Un Mingucci che a grandi linee tratteggia il luogo nella sua realtà fattuale, pur con alcune libertà d’artista, individuando anche con certa puntualità, le grandi emergenze architettoniche che denotano l’abitato antico, racchiuso dalle celebri mura martiniane. Al termine dell’incontro, il pubblico si è soffermato ad ammirare l’elegante riproduzione del volume del Mingucci conservata nella Biblioteca comunale “Genga” di Mondolfo.

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