MOMBAROCCIO – La magia del Natale si è accesa a Mombaroccio. Ha preso il via oggi, sabato 28 novembre, la 25ª edizione di “È Natale a Mombaroccio”, che ha accolto i primi visitatori in un centro storico trasformato in un suggestivo villaggio natalizio, tra luci, addobbi, animazioni e atmosfere da fiaba.

Il momento istituzionale dell’inaugurazione si è svolto alle ore 17 a Porta Maggiore, con il tradizionale taglio del nastro alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. Ad aprire gli interventi è stato il sindaco Emanuele Petrucci: «I 25 anni di È Natale a Mombaroccio celebrano una storia fatta di tradizioni, cultura e crescita condivisa. Un percorso costruito grazie alla collaborazione tra parrocchia, volontariato e amministrazione comunale, uniti da un unico obiettivo: offrire ai visitatori un’accoglienza autentica, resa possibile soprattutto dall’impegno e dalla disponibilità dei volontari». Dopo i saluti e gli interventi delle autorità, sono intervenuti la direttrice artistica Beatrice Vincenzi e Mirko Ciaffoni, presidente della Pro Loco, che hanno sottolineato il valore delle tradizioni e la capacità del borgo di rinnovarsi nel tempo.

A seguire, l’accensione dell’Albero di Natale e il primo attesissimo spettacolo della Magica Nevicata in Piazza Barocci, accompagnato dalle note della Banda di Montemarciano. Grande curiosità e partecipazione hanno accompagnato anche le altre attrazioni della manifestazione: dalla Casa di Babbo Natale al Villaggio Lemax, passando per le installazioni sceniche e le proposte del Teatro dei Bottoni, che hanno animato il borgo coinvolgendo grandi e piccini. Nel pomeriggio, le vie del centro storico sono state animate dalle sonorità tradizionali di zampogna e ciaramella con “Gli Zampognari”, mentre il giardino di Palazzo Del Monte ha ospitato “Il Giardino Magico e l’albero dei sogni di vetro della Regina delle Nevi”. Spazio anche al teatro itinerante con “Madame Teatro, storie svelte, lente, piano” e allo spettacolo per ragazzi “Storie per chi le vuole”, al Teatro Comunale.

DOMANI, DOMENICA 29 NOVEMBRE, SI CONTINUA CON UNA NUOVA GIORNATA DI FESTA

La manifestazione prosegue domani, domenica 29 novembre, con un nuovo programma di appuntamenti dedicati a famiglie, bambini e visitatori. Dalle ore 10 apriranno nuovamente i mercatini, le attrazioni e i punti ristoro. La mattinata sarà dedicata anche alla tradizione gastronomica con il “Laboratorio di Cappelletti: i protagonisti della tradizione”, in programma dalle 10 alle 11.30 (info e prenotazioni al 333.6427701).

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 19, il borgo tornerà ad animarsi con la musica di zampogna e ciaramella de “Gli Zampognari” e con le sonorità dei “Bianch’Ottoni Microband”, che accompagneranno i visitatori lungo le vie del centro storico. Nel giardino di Palazzo Del Monte proseguirà l’esperienza immersiva de “Il Giardino Magico e l’albero dei sogni di vetro della Regina delle Nevi”, mentre per le vie del borgo arriverà “Il drago Lùmir dal lontano Oriente”, a cura del Teatro dei Bottoni. Non mancheranno le attività dedicate alla tradizione e ai più piccoli: nel pomeriggio tornerà il Laboratorio di Cappelletti (dalle 15 alle 16.30), mentre al Teatro Comunale, dalle 15.30 alle 17.15, andrà in scena “Le storie di Leo”, spettacolo teatrale per ragazzi a cura del Teatro dei Bottoni. Grande attesa, ancora una volta, per la Magica Nevicata, con tre appuntamenti in Piazza Barocci alle 16.45, 18 e 19, per regalare al pubblico tutta la suggestione di un Natale imbiancato.

“È Natale a Mombaroccio” proseguirà poi nel fine settimana del 5 e 6 dicembre, lunedì 7 e martedì 8 dicembre, per concludersi sabato 12 e domenica 13 dicembre.

Per agevolare l’arrivo dei visitatori sarà disponibile un servizio navetta gratuito, con uscita a Porta Marina, che consentirà di raggiungere comodamente il centro storico.

È Natale a Mombaroccio è promosso dal Comune di Mombaroccio, organizzato dalla Pro Loco di Mombaroccio, con il sostegno di Regione Marche, Provincia di Pesaro e Urbino, Confartigianato, Confcommercio Marche Nord e UNPLI Pro Loco. L’evento si realizza con il sostegno dei Top Sponsor Banca di Pesaro e Paci&Pagliari, affiancati da un’importante rete di aziende e attività del territorio che contribuiscono alla realizzazione dell’iniziativa: Fiorelli, Mosciatti Ferro, Tecno Impianti, Farmacia Eredi Mazza, Autofficina Francesconi, Pica Costruzioni, Belli Gagliardi, Marchigiana Mobili Arredamenti, Mondrigo, Sliwood Srl Mombaroccio, Palazzi Escavazioni Srl, MF Metal Fly Srl, Ristorante Pizzeria Piccolo Mondo, Comis, Costruzioni Perlini Srl, La Strada, KCS Caregiver Cooperativa Sociale, Falegnameria Artilegno, Marchegiani Impianti, Autoscuole Antonioni Calcinelli – Lucrezia, Ciamaglia, Columbro ed Ennebi Home.

L’iniziativa rientra nel circuito “Il Natale che non ti aspetti”, promosso dalle Pro Loco della provincia di Pesaro e Urbino, che riunisce alcune delle più suggestive manifestazioni natalizie del territorio, valorizzando borghi, tradizioni e identità locali.

INFO: www.nataleamombaroccio.it | info@prolocomombaroccio.it – Social Evento: Fb Natale A Mombaroccio IG nataleamombaroccioofficial

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