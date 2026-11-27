Di TIBERIO CRIVELLARO

“Buonanotte sognatori” (Interno Libri Edizioni – Latiano – BR) è una raccolta che contiene storie reali ed immaginarie, ritratti di persone conosciute e sconosciute (marginali, ribelli, eccentriche o geniali): un album di luoghi e figure le cui vicende ho cercato di raccontare attraverso esercizi di ricomposizione della memoria, attraverso sguardi e parole che hanno intercettato flussi di immagini e pensieri che scandiscono il passare del tempo”. Così, l’autore, Goffredo Serrini, de-scrive nella sua Auto-note e appunti a fine raccolta. Il Serrini, architetto qual è, descrive il suo progetto: “Passato in opera compiuta”.

Nella raccolta vi sono personaggi e le loro voci di un’umanità straordinaria, i viaggi gli incontri che hanno dato forma a un “mappamondo” diversamente sferico per via di spigolature dal quale emergono tante varianti: dalla conoscenza all’affetto, rabbia, ironia per non dimenticare fatti, persone, amori, animali, città, paesaggi. Le sezioni più memorabili: “(Sogni) Da lontano”, “Apparizioni”, “(Sogni) Da Vicino”. Cito alcuni versi relativi “(Sogni) Da lontano” questi versi d’overture: “Seduto in “studio”/ davanti a un vecchio ventilatore/ girano le idee nella stanza/ e si disperdono i desideri/ confusi da promesse di vacanza”.

In “Apparizioni” mi è cara la poesia dedicata a Lucio Dalla: “Aspettavi il 4 marzo/ tra la musica e il cielo// poi il nastro/ si riavvolge per intero// basco e barba/ la voce torna in bianco e nero// Dentro un maglione a righe/ sul pentagramma di lana e parole// senza sapere come/ senti e scrivi una cara canzone// Gesù bambino,/ com’è fragile la bellezza del cuore// com’è profondo il lago/ lontano il mare”. E nell’ultima sezione “(Sogni) Da vicino”, l’apparizione di una “Beatrice” che il poeta sogna: “Sulla nuvola/ lontano,/ mi porta e si appoggia// la tua mano// parlami piano/ donna cortese/ donna aeroplano”. Questa raccolta danza tra le figure care al poeta a partire da Marilyn Monroe, Alessandro Fo (il poeta gentile), Nino Aragno (fervente editore), Rafael Vanegas (artista colmbiano) e tanti altri, miei cari, che curiosi andrete in libreria (no Amazon) a comprare questo libro e buonanotte ai suonatori.

Mi accomiato da voi, miei cari tifosi, non prima di concelebrare (con gli amici) le doti poetiche, quasi mistiche, ma forse cantore difonico, trifonico e altro, che non avendo parole, vi trasmetto con i suo versi in “quarta”, che non è un numero delle marce.auto: “Pedalando/ a volte/ cantando una canzone/ si dimentica il dolore,// come qualcosa/ che ti fa star bene/ dentro il vento/ appunto/ chi sa dove.// “Telefonami tra vent’anni”/ quando sarà passato/ il disperato/ amore”. Pro laude a Goffredo, chiudo il messale, andate in pace, senza coglionarmi. Amen.

GOFFREDO SERRINI

BUONA NOTTE SOGNATORI

Interno Libri Edizioni

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