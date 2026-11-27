Ogni giorno gestiti 296 treni per oltre 15mila chilometri in territorio marchigiano e circa 25mila viaggiatori. 40 tecnici impegnati nella gestione e nel coordinamento del servizio ferroviario

ANCONA – È stata presentata oggi, negli spazi delle Officine Trenitalia di Ancona, la nuova Sala Operativa della Direzione Regionale Marche di Trenitalia (Gruppo FS), recentemente interessata da un importante intervento di ammodernamento.

La nuova struttura rappresenta un presidio centrale per il coordinamento e la gestione quotidiana del servizio ferroviario regionale nelle Marche, mettendo in relazione le diverse attività necessarie ad assicurare la regolarità delle attività e a intervenire in caso criticità.

Complessivamente sono 40 i tecnici altamente specializzati che operano nella nuova Sala Operativa Regionale (SOR) e nei nuovi uffici dedicati alla distribuzione dei turni del personale viaggiante.

Ogni giorno vengono gestiti, coordinati e monitorati in tempo reale 296 treni che attraversano cinque regioni diverse e che, nelle Marche, percorrono complessivamente oltre 15mila chilometri e trasportano circa 25mila viaggiatori. L’attività comprende anche l’organizzazione del personale necessario a garantire il servizio ferroviario regionale coordinando oltre 240 fra macchinisti e capitreno.

Le attività della Sala Operativa Regionale di Ancona vanno oltre i confini regionali. Dalla struttura, infatti, vengono gestiti anche i treni in servizio nella Regione Umbria.

All’inaugurazione hanno partecipato Francesco Baldelli, Assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti della Regione Marche, Simone Menghini, Viceprefetto Aggiunto di Ancona e Hamos Berluti, Direttore Regionale di Trenitalia Marche.

«La Sala Operativa è uno dei punti nevralgici del nostro servizio regionale: qui ogni giorno vengono coordinati e monitorati 296 treni che, nelle Marche, trasportano circa 25mila viaggiatori. Oggi inauguriamo nuovi spazi e mettiamo a disposizione del nostro personale – ha dichiarato Hamos Berluti, Direttore Regionale Trenitalia Marche – nuovi strumenti di lavoro per gestire il servizio e presidiare la circolazione in tempo reale, così da essere ancora più vicini alle esigenze dei nostri viaggiatori».

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…

Correlati