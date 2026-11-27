MONTE GRIMANO TERME – A Monte Grimano Terme, in provincia di Pesaro e Urbino, sabato 28 e domenica 29 novembre, si svolgerà un importante appuntamento formativo dedicato alla criminalistica e alle scienze forensi applicate alle unità cinotecniche, organizzato dalla C. Crime Italian Academy – Accademia Italiana di Criminologia, in collaborazione con ANTA K9 – International Team of Professional Dogs.

Il corso, dal titolo “Scienze forensi cinoapplicate”, nasce dalla prima collaborazione tra le due realtà nell’ambito della ricerca operativa di resti umani in scene del crimine complesse, con l’obiettivo di integrare le competenze degli operatori cinotecnici con le conoscenze e le metodologie proprie della criminologia e della criminalistica.

Docente delle due giornate formative sarà la dott.ssa Isabel Martina, criminologa investigativa e forense, esperta in psicologia investigativa, psicologia forense e psicodiagnostica applicata in ambito civile e penale, titolare dello studio di consulenza forense e assistenza legale C_criMe e dell’omonima Accademia di Formazione con sede a Lecce.

Nel corso delle due giornate, alle lezioni teoriche di criminologia e criminalistica saranno affiancate attività pratiche e sopralluoghi simulati sul greto del fiume e nelle aree boschive del territorio, finalizzati all’approfondimento delle metodologie di ricerca di resti umani e cadaveri in contesti ambientali e investigativi complessi.

Alle attività formative prenderanno parte studenti e operatori del settore della cinotecnica, insieme ai cani specializzati nella ricerca di resti umani. Particolare attenzione sarà dedicata all’integrazione tra le competenze cinotecniche e quelle criminologico-forensi, favorendo un approccio multidisciplinare alle attività di ricerca operativa.

L’impiego delle unità cinotecniche nell’ambito delle attività investigative rappresenta un importante supporto nella ricerca di persone scomparse, cadaveri e resti umani, soprattutto in contesti ambientali particolarmente articolati, nei quali le caratteristiche del territorio possono rendere difficoltose le operazioni di ricerca.

In tale ambito, le conoscenze criminologiche e criminalistiche assumono una particolare rilevanza nella formazione degli operatori cinotecnici, contribuendo a una maggiore comprensione delle dinamiche investigative, delle peculiarità delle scene del crimine e dell’importanza della corretta gestione dei luoghi interessati dalle operazioni di ricerca.

Le simulazioni previste durante le due giornate formative consentiranno ai partecipanti di confrontarsi con differenti scenari operativi, trasferendo sul campo le conoscenze teoriche acquisite durante le lezioni. L’alternanza tra teoria e pratica rappresenta, infatti, uno degli elementi centrali del percorso formativo, pensato per favorire il dialogo tra professionalità differenti che possono essere chiamate a operare nell’ambito di una medesima attività investigativa.

La collaborazione tra C. Crime Italian Academy e ANTA K9 rappresenta un’importante occasione di confronto e approfondimento professionale, attraverso la condivisione di conoscenze specialistiche e l’applicazione pratica delle metodologie affrontate durante le lezioni.

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