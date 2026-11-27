ANCONA – “Le dipendenze rappresentano una delle sfide sociali e sanitarie più delicate del nostro tempo, soprattutto quando coinvolgono le giovani generazioni. Con l’approvazione del Piano regionale integrato dipendenze 2026-2028 mettiamo in campo una strategia strutturata, risorse importanti e interventi concreti per affrontare un fenomeno che non può essere sottovalutato né lasciato alle sole famiglie. La prevenzione, la cura e il reinserimento devono procedere insieme, attraverso una rete capace di intercettare il disagio prima che diventi una condizione difficile da superare. Mettiamo al centro la persona e le famiglie, guardando soprattutto ai più giovani. Le dipendenze sono un’emergenza che richiede risposte coordinate e di lungo periodo”. Queste le dichiarazioni del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Corrado Canafoglia, relatore di maggioranza dell’atto amministrativo approvato oggi dal Consiglio regionale.

“I dati del CNR parlano chiaro. Il 78% degli studenti marchigiani ha consumato alcol nell’ultimo anno e un giovane su quattro ha fatto uso di cannabis, con il 26% dei consumatori che presenta un profilo a rischio. Ancora più allarmante è la crescita del gioco d’azzardo: nel 2024 nelle Marche sono stati giocati circa 3,8 miliardi di euro, il 44% in più rispetto al 2019. Il 58% della raccolta passa dal canale online, che coinvolge anche i minorenni. Davanti a questi numeri non si poteva restare fermi. Il Piano mobilita 12,8 milioni di euro nel triennio, di cui 7,5 per le dipendenze da sostanze e 5,3 per il gioco d’azzardo patologico. Le risorse saranno gestite attraverso i Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche delle cinque AST, in rete con Ambiti Territoriali Sociali, scuole, enti accreditati e Terzo Settore.

“Tre le direttrici individuate: prevenzione di prossimità, con peer education nelle scuole ed educativa di strada nei luoghi di aggregazione dei giovani; presa in carico, cura e reinserimento, con équipe multidisciplinari, sostegno ai familiari, centri diurni e percorsi di inclusione socio-lavorativa; ricerca e formazione, con il monitoraggio epidemiologico e la preparazione di operatori, insegnanti, amministratori ed esercenti. È la linea che il centrodestra e la Giunta Acquaroli portano avanti, investendo sulla prevenzione e non lasciando soli i ragazzi e le famiglie, ma rafforzando un sistema socio-sanitario più capillare e vicino ai territori. Sappiamo che la partita è complessa e la posta in gioco altissima, ma oggi le Marche scelgono di giocarla con strumenti, risorse e una visione chiara. Perché contrastare le dipendenze significa difendere la salute, la libertà e soprattutto il futuro delle nostre comunità”, conclude Canafoglia.

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